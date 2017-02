Czy osoba zastępująca w pracy zleceniobiorcę powinna być zgłoszona do ubezpieczeń ZUS

Jeżeli osoba zastępująca zleceniobiorcę otrzymuje przychód ze zlecenia, powinna być zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców. Chorego zleceniobiorcy nie należy wyrejestrowywać z ubezpieczeń w ZUS. Szczegóły w uzasadnieniu.

Do osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o świadczenie usług stosuje się przepisy o zleceniu w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przepisy te nie nakazują bezwzględnie zawierania umów zlecenia na piśmie. Taki wymóg jest wskazany dla celów dowodowych, gdyż w razie sporu co do treści i postanowień umowy brak spisania warunków umowy może utrudnić stronie dochodzenie przed sądem ewentualnych roszczeń. Jeżeli umowa zlecenia jest wykonywana nieodpłatnie, powinno to być wyraźnie określone w umowie.

Osoba zastępująca zleceniobiorcę również powinna zostać zgłoszona do ubezpieczeń (na zasadach określonych dla zleceniobiorcy), jeżeli zleceniodawca umówił się z nią na konkretną kwotę za czas pracy w zastępstwie.

Zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu), a także ubezpieczeniu zdrowotnemu, od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Składki powinny być rozliczone i opłacone w miesiącu uzyskania przychodu przez zleceniobiorcę.

Jeżeli osoba, której zleceniobiorca powierzył, za zgodą zleceniodawcy, wykonanie umowy zlecenia, spełnia warunki do objęcia jej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (tj. nie występują okoliczności określone w art. 9 ustawy systemowej wyłączające obowiązek tych ubezpieczeń – np. osoba nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracy na pełny etat) i ubezpieczeniem zdrowotnym, powinna zostać zgłoszona przez zleceniodawcę do tych ubezpieczeń na druku ZUS ZUA, z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx. W zgłoszeniu należy wykazać obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne, oraz – jeśli osoba ta złoży wniosek – dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Michał R. pracuje na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej ze spółką Z. Został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych, wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Od 2 do 20 stycznia 2017 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim (bez prawa do zasiłku, bo nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). W tym czasie w pracy zastępował go Dariusz C., który został na te dni zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (również nie wyraził chęci przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego) i zdrowotnego. Spółka nie wyrejestrowuje Michała R. z ubezpieczeń, ponieważ nadal wiąże go umowa zlecenia.

