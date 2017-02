Jak zapewnić kierowcom noclegi w podróżach służbowych – skutki najnowszego wyroku TK

Po wyroku TK z 24 listopada 2016 r. (K 11/15) w sprawie stosowania do kierowców przepisów rozporządzenia w sprawie podróży służbowych pracowników sfery budżetowej pracodawcy będą mogli ograniczyć im wypłatę ryczałtów za nocleg. Stanie się tak w przypadku zapewnienia tym pracownikom możliwości przenocowania w kabinie pojazdu. Wskazany wyrok odnosi się jedynie do kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe pojazdami, które są wyposażone w miejsce do spania.