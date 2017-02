Ponieważ w styczniu 2017 r. (tj. w miesiącu zawarcia dwóch umów) zleceniobiorca nie uzyskał przychodu z żadnej zawartej umowy, zleceniodawca miał obowiązek zgłosić tę osobę do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz obowiązkowo do ubezpieczenia zdrowotnego z obydwu umów. W kolejnym miesiącu, ze względu na osiągnięcie przez zleceniobiorcę przychodu z pierwszej umowy w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, zleceniodawca ma obowiązek zgłoszenia zleceniobiorcy z tytułu drugiej umowy tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zleceniobiorca spełniający jednocześnie warunki do objęcia go obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu kolejnej zawartej umowy zlecenia jest obejmowany tymi ubezpieczeniami z tej umowy, którą zawarł jaką pierwszą (art. 9 ust. 2 ustawy systemowej). Z tytułu drugiej umowy zleceniobiorca będzie podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, jeżeli comiesięczny przychód z pierwszej umowy będzie wynosić poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jeżeli tego przychodu nie osiągnie (art. 9 ust. 2c ustawy systemowej).

reklama reklama

Zobacz serwis: Prawo dla firm

Nie ma przeszkód, aby w danym podmiocie osoba wykonywała pracę na podstawie kilku zawartych umów zlecenia, pod warunkiem że swoim zakresem obejmują one różne rodzaje obowiązków i czynności. W takim przypadku każda umowa zlecenia jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, dlatego z każdej umowy zleceniobiorca powinien być zgłoszony przez płatnika do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego albo tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli w miesiącu zgłoszenia zleceniobiorca osiągnie przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2017 r. – 2000 zł).

Przeczytaj w INFORLEX.PL Biznes cały artykuł: Jak oskładkować dwie umowy zlecenia, jeżeli wynagrodzenie za ich wykonanie będzie wypłacone w następnym miesiącu

W artykule omówiono również jak powinno wyglądać zgłoszenie do ZUS poszczególnych umów oraz ich rozliczenie w kolejnych miesiącach.