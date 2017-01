Jak prawidłowo wypełnić formularz ZUS IWA za 2016 r.

Termin na przekazanie formularza ZUS IWA „Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” za 2016 r. upływa 31 stycznia 2017 r. Dla płatników składek, którzy przekazali ten formularz również za dwa wcześniejsze lata (tj. za 2014 i 2015 r.), obowiązującą ich wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. ustali ZUS, zawiadamiając ich o tym najpóźniej do 20 kwietnia 2017 r.