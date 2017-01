Jak prawidłowo wypełnić formularz ZUS IWA za 2016 r.

Informacja ZUS IWA to formularz, w którym są podawane dane, na podstawie których ZUS wylicza płatnikowi wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe za dany rok kalendarzowy.

Płatnicy zobowiązani do złożenia ZUS IWA

Nie wszyscy płatnicy składek muszą przekazywać formularz ZUS IWA za 2016 r. Zobowiązani są do tego tylko ci płatnicy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

● byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2017 r. (art. 31 ust. 7 ustawy wypadkowej),

● w 2016 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego średnio na miesiąc co najmniej 10 ubezpieczonych (art. 28 ust. 2 ustawy wypadkowej),

● podlegają wpisowi do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON (art. 29 ust. 1 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy wypadkowej).

Kto był „nieprzerwanie” płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe w 2016 r.

Należy uznać, że firma była zgłoszona jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie przez cały 2016 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2017 r., jeśli w każdym miesiącu 2016 r. zgłaszała do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej jedną osobę. Płatnik, który chociaż w jednym z miesięcy 2016 r. lub w styczniu 2017 r. nikogo nie zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego, nie spełnia warunku nieprzerwanego zgłoszenia, dlatego nie ma obowiązku złożenia formularza ZUS IWA za 2016 r.

Ze względu na złą sytuację ekonomiczną spółka KONSUL SA zawarła porozumienie z inną spółką należącą do tego samego holdingu. Na mocy porozumienia spółka KONSUL oddelegowała wszystkich swoich pracowników do innej spółki na okres od 1 kwietnia do 31 maja 2016 r. Na okres oddelegowania pracownikom udzielono urlopów bezpłatnych. Zatem w kwietniu i maju 2016 r. spółka KONSUL SA, która „wypożyczyła” pracowników innej spółce, nie zgłaszała nikogo do ubezpieczenia wypadkowego. W związku z tym nie powinna składać formularza ZUS IWA za 2016 r., ponieważ nie była płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie przez cały 2016 r.

Firma remontowo-budowlana, która działa od 1 kwietnia 2016 r., zgłaszała w 2016 r. do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie 14 pracowników i 3 zleceniobiorców. Mimo że przeciętna liczba osób zgłaszanych przez tę firmę do ubezpieczenia wypadkowego jest większa niż 9, jednak firma ta nie powinna składać formularza ZUS IWA za 2016 r., ponieważ stała się płatnikiem składek na to ubezpieczenie dopiero w kwietniu 2016 r., tym samym nie spełniła warunku nieprzerwanego zgłoszenia jako płatnik składek przez cały 2016 r.

