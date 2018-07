Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku po okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi podstawa wymiaru poprzednio pobieranego świadczenia rehabilitacyjnego, po waloryzacji. Szczegóły w uzasadnieniu.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego (w także wynagrodzenia chorobowego) stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Pracownica jest niezdolna do pracy z powodu choroby w czerwcu 2018 r. i z tego tytułu ma prawo do wynagrodzenia chorobowego. Podstawę jego wymiaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownicy za okres od czerwca 2017 r. do maja 2018 r.

Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni.

Jeżeli po wyczerpaniu okresu zasiłkowego (182 dni lub 270 dni) ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy z powodu choroby, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy, może on wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie to jest przyznawane na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, bezpośrednio po wyczerpaniu przysługującego okresu zasiłkowego.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi:

90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy i

75% ww. podstawy za pozostały okres,

100% ww. podstawy za cały okres, jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży.

Aby obliczyć wysokość świadczenia rehabilitacyjnego, nie należy ustalać ponownie jego podstawy wymiaru, lecz przyjąć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego wypłacanego bezpośrednio przed przyznaniem prawa do tego świadczenia.

Należy dodać, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podlega waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji określonym na kwartał, w którym przypada pierwszy dzień przyznanego świadczenia.

W artykule przedstawiono również przykłady omawiające problematykę podstawy wymiaru zasiłku po świadczeniu rehabilitacyjnym.