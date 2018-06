Czy można zastosować autorskie koszty uzyskania przychodów do umów, które stanowią różne elementy jednego dzieła

Nie. Autorskie koszty uzyskania przychodów mają zastosowanie wyłącznie do przychodów uzyskanych z tytułu:

korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, oraz

działalności twórczej i w zakresie dziedzin wymienionych w ustawie o pdof.

Obie wskazane przesłanki muszą wystąpić łącznie. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z 5 kwietnia 2018 r. na zapytanie MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń.

Od 1 stycznia 2018 r. autorskie zryczałtowane koszty uzyskania przychodów wzrosły dwukrotnie, do kwoty 85 528 zł. Jednocześnie wprowadzono zamknięty katalog działalności uznawanej za twórczą. Od wskazanej daty za taką uznaje się działalność (art. 22 ust. 9b ustawy o pdof):

twórczą w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

badawczo-rozwojową oraz naukowo-dydaktyczną;

artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;

w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;

publicystyczną.

Niespełnienie tylko jednej przesłanki, np. dotyczącej rodzaju działalności, powoduje, że do przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami nie można zastosować kosztów autorskich.

W przypadku realizowania projektu, który co prawda odpowiada działalności wskazanej w ww. przepisie ustawy o pdof, ale jednocześnie przy jego powstawaniu jest niezbędne przeprowadzenie wielu innych prac, które nie należą do katalogu działalności twórczej, nie można uznać, że do wynagrodzenia z tytułu wykonywania tych prac prawidłowe jest stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów. Należy bowiem zwrócić uwagę na różnice np. między umową o dzieło a umową zlecenia, które są najczęściej wykorzystywane w obrocie gospodarczym i zapewne to one stanowią przedmiot Państwa wątpliwości.