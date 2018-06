3xP przejrzysty, prosty i przyjazny system podatkowy

„Obejmując urząd ministra finansów postawiłam sobie za cel taką ewolucję systemu podatkowego, by był on przejrzysty, prosty i przyjazny podatnikowi, co można nazwać filozofią 3xP. Dziś Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa pracują nad szeregiem propozycji regulacyjnych zgodnych z tym podejściem " – mówi minister Teresa Czerwińska. Dodaje też, że nowe rozwiązania mają nie tylko ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej, ale również inne sprawy podatkowe codziennego życia.

Cztery obszary uproszczeń podatkowych

1. Mniej biurokratycznych obowiązków podatkowych





Twój e-PIT

reklama reklama

To znaczące ułatwienie w przekazywaniu PIT do urzędu skarbowego. Dla wielu podatników będzie to w praktyce oznaczać, że obowiązek rozliczenia PIT od 2019 r. przejdzie na administrację skarbową. Jeśli bowiem pracujemy na umowę o pracę, to i tak nasz pracodawca informuje urząd skarbowy o uzyskanych dochodach, zapłaconym podatku itp. Nie trzeba zatem wymagać od podatnika dodatkowego zaangażowania, skoro mogą sobie z tym poradzić niemal automatycznie systemy informatyczne.

Rezygnacja z deklaracji VAT

MF przewiduje również rezygnację z deklaracji VAT od 2019 r. (możliwą dzięki otrzymywaniu danych z JPK_VAT) i zmniejszenie obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów i realizację w praktyce założeń Konstytucji Biznesu, zgodnie z którą administracja nie będzie pozyskiwać od podatników danych, które są zawarte w innych formularzach.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Mniej biurokracji dla przedsiębiorców i samorządów

Zmiany obejmą też m.in. odbiurokratyzowanie obowiązków sprawozdawczych w samorządach czy ujednolicenie formularzy w podatkach lokalnych, co docenią m.in. firmy posiadające nieruchomości na terenie więcej niż jednej gminy i wypełniające różne wzory dotyczące tych samych podatków, obowiązujące w różnych gminach. Likwidacja zbędnych regulacji obejmie też samorządy.

Jedno PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych)

Umożliwi to podatnikom dokonującym wielu jednorodnych czynności cywilnoprawnych składanie zbiorczej deklaracji za cały miesiąc w miejsce wielu deklaracji składanych do tej pory od poszczególnych czynności (np. w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność kupna-sprzedaży).

2. Niższe podatki dla biznesu i inwestycji

9% stawka podatku CIT

Obniżka CIT jest zgodna z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego. Będą nią objęte małe firmy, stanowiące grupę ok. 90% wszystkich podatników podatku CIT.