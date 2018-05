Jakie są skutki nieodpłatnego przekazania nieruchomości wykorzystywanych w działalności opodatkowanej VAT

Podatnik w związku z nieodpłatnym przekazaniem synowi budynku warsztatu, wybrukowanego placu i jego ogrodzenia ma prawo skorzystać ze zwolnienia z VAT. Musi jednak liczyć się z obowiązkiem dokonania korekty odliczonego podatku.

Co do zasady, jeśli podatnik decyduje się przekazać składnik majątku nieodpłatnie innemu podmiotowi do używania, a w momencie nabycia przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT, wówczas jest on zobowiązany do rozliczenia VAT należnego z tytułu nieodpłatnego wydania (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT). Jednak nie każde nieodpłatne przekazanie majątku podatnika podlega opodatkowaniu VAT. Jeżeli bowiem podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu tego składnika lub jego części składowych, wówczas nie będzie na nim ciążył obowiązek opodatkowania tego nieodpłatnego przekazania. W przypadku opisanym w pytaniu podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT w momencie nabycia nieruchomości, dokonywał on jednak nakładów modernizacyjnych, od których odliczał VAT. Oznacza to, że darowizna budynku warsztatu nie jest wyłączona z opodatkowania VAT. Nie oznacza to jednak, że transakcja ta będzie obciążona obowiązkiem rozliczenia należnego podatku. W przypadku nabycia budynku warsztatu, od którego podatnik nie odliczył VAT, a następnie dokonania modernizacji tego budynku i odliczenia VAT od poniesionych w związku z tą modernizacją wydatków VAT, przy późniejszej dostawie tego budynku, podatnik może skorzystać ze zwolnienia z VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zwolnienie to ma również zastosowanie do budowli. Zatem podatnik będzie mógł z niego skorzystać również w odniesieniu do utwardzonego placu, który zgodnie z orzecznictwem sądowym oraz interpretacjami organów podatkowych jest uznawany za budowlę - zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 marca 2014 r. sygn. IPPP2/443-1396/13-3/JW/KOM oraz interpretację indywidualną Dyrektora tej Izby z 30 lipca 2014 r. sygn. IPPP1/443-724/14-2/IGo.

W planowanej przez podatnika darowiźnie budynku warsztatu i budowli (placu) od pierwszego zasiedlenia (tj. rozpoczęcia przez podatnika wykorzystania nieruchomości do jego działalności gospodarczej) do momentu sprzedaży nieruchomości minie okres dłuższy niż dwa lata. W związku z tym zostaną spełnione obie przesłanki warunkujące zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Dostawa tych nieruchomości na rzecz syna podatnika będzie zatem mogła skorzystać ze zwolnienia. Trzeba tutaj nadmienić, że zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT podatnik i obdarowany (syn) mogą też wybrać opcję opodatkowania VAT. Strony transakcji muszą wówczas zgodnie oświadczyć przed właściwym naczelnikiem o chęci rezygnacji ze zwolnienia z VAT.

