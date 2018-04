Czy firma, która kupiła olej napędowy od fikcyjnego podmiotu, musi zapłacić akcyzę

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej może zdarzyć się, że nieświadomie kupimy towar od podmiotu, który faktycznie nie istnieje. W związku z tym pojawia się wiele problemów, w tym konieczność uiszczenia zaległych danin lub brak możliwości rozliczenia faktur dokumentujących takie transakcje. Jedną z takich sytuacji jest zakup paliwa (najczęściej oleju napędowego) od podmiotu, który w późniejszym okresie okazuje się podmiotem nieistniejącym. W takim wypadku musimy liczyć się z tym, że urząd skarbowy właściwy do spraw akcyzy lub urząd celno-skarbowy wezwie nas do złożenia zaległej deklaracji akcyzowej i informacji o opłacie paliwowej oraz do zapłaty tych danin wraz z odsetkami.

1. Dlaczego musimy zapłacić akcyzę i opłatę paliwową

Uiszczanie opłaty paliwowej jest ściśle powiązane z obowiązkiem zapłaty akcyzy. Akcyza, w przeciwieństwie np. do VAT, jest podatkiem jednofazowym. Oznacza to, że płaci się ją tylko na jednym etapie obrotu i żaden z kolejnych podmiotów dokonujących obrotu wyrobami, od których zapłacono akcyzę, nie musi już jej płacić. Co do zasady płaci bowiem ten, kto wyprowadza wyroby akcyzowe z tzw. procedury zawieszenia poboru akcyzy (wprowadza je do wolnego obrotu), lub przywozi te wyroby do Polski poza tą procedurą.

Ustawa o akcyzie określa jednak wiele różnych innych sytuacji, kiedy któryś z kolejnych podmiotów w łańcuchu dostaw musi zapłacić pełną akcyzę lub dopłacić jej brakującą część, jeżeli zaistnieje stan faktyczny lub będzie dokonana pewna ściśle określona czynność.

W przypadku omawianego przez nas obecnie problemu, tj. zakupu oleju napędowego od nieistniejącego podmiotu, zastosowanie ma przepis art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o akcyzie, w myśl którego:

(…) przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Jeżeli zatem okaże się, że nasz dostawca oleju napędowego w rzeczywistości jest nieistniejącym (fikcyjnym) podmiotem, to zachodzi mocno uzasadnione podejrzenie, że to, co nam sprzedał, pochodzi z nielegalnych źródeł i nie zostało opodatkowane akcyzą. Być może nawet nie jest to pełnowartościowe paliwo, jak mogłoby wynikać z dokumentów, które nam przedstawiał przy sprzedaży (np. atestów).