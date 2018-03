Czy będą nowe ulgi podatkowe dla informatyków?

Polska jest postrzegana jako najatrakcyjniejszy rynek IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Świadczą o tym m.in. inwestycje międzynarodowych korporacji. Jednak sytuacja jest daleka od ideału. Z listy zawodów deficytowych nie znikają informatycy. Problemu z obsadzaniem wolnych stanowisk nie rozwiążą kandydaci dostępni na miejscu. Firmy już teraz są zmuszone ściągać specjalistów z różnych zakątków świata, ale napotykają na poważne bariery, głównie w otoczeniu prawno-podatkowym. Jeśli nie zostaną one zlikwidowane, to rozwój branży będzie zahamowany. Oczywiście skorzystają na tym inne państwa regionu.

− Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców. W fazie prac koncepcyjnych znajduje się możliwość ustanowienia ulgi, np. w postaci obniżonej stawki podatkowej. Dotyczyłaby ona dochodów uzyskiwanych z tytułu wykorzystywania praw własności intelektualnej, będących wynikiem prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, tzw. Innovation Box. To może prowadzić do wzrostu zainteresowania pracami B+R, prowadzonymi w Polsce. Stanowi również swoiste zamknięcie łańcucha wartości, związanego z procesem tworzenia, komercjalizacji i retencji innowacyjnych rozwiązań. Pracujemy też nad możliwością wprowadzenia preferencyjnych stawek podatkowych dla twórców programów komputerowych, czyli tzw. ulgą na gaming – informuje Maciej Żukowski, dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów.

Z kolei Marek Niczyporuk z Kancelarii MSDS Legal, zwraca uwagę na konieczność wprowadzenia zmian. Marże w branży IT nie są wysokie, a to oznacza ograniczone możliwości kształtowania czy wypłacania wynagrodzenia dla pracowników. Jednym z elementów zwiększenia płac pozostaje obniżenie opodatkowania. Ekspert uważa, że w tej kwestii jest jeszcze pewien margines. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych do Ministerstwa Finansów, w ujęciu procentowym w skali całego roku, nie są wysokie, porównując je z VAT-em czy akcyzą. Obniżenie danin w tej branży nie wpłynęłoby zatem w sposób znaczący na budżet.

− Kwestia rosnących oczekiwań finansowych kandydatów wiąże się z poszukiwaniem przez inwestorów lokalizacji, które pozwalają na osiągnięcie większych oszczędności. Pod tym względem Rumunia i Bułgaria prezentują się bardziej atrakcyjnie, niż Polska. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo ma potrzebę rozlokowania funkcji IT w krajach europejskich, może rozważać przeniesienie części projektów na młodsze rynki. Wydłużenie procesu pozyskiwania pracowników nad Wisłą również przemawia na korzyść krajów Europy Południowo-Wschodniej – mówi Maja Stefańczyk z Hays Poland.