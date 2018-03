Jak zaewidencjonować w pkpir paczki przekazane pracownikom z okazji Wielkanocy

Paczki przygotowane dla pracowników, zawierające artykuły spożywcze zakupione przez Panią ze środków bieżących firmy, stanowią dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wartość brutto paczek należy doliczyć do przychodów pracowników za miesiąc, w którym je otrzymają, i zaewidencjonować w kolumnie 12 pkpir "Wynagrodzenia w gotówce i w naturze". Szczegóły - w uzasadnieniu.

Przychód pracownika

Z pytania wynika, że paczki zostaną sfinansowane ze środków bieżących prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej. W związku z tym przekazane paczki nie mogą korzystać ze zwolnienia z pdof na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 updof. W przepisie tym zwolniono z podatku świadczenia rzeczowe otrzymywane przez pracownika od pracodawcy tylko w przypadku, gdy zostały sfinansowane ze środków ZFŚS.

W związku z tym otrzymane przez Pani pracowników paczki świąteczne, sfinansowane ze środków bieżących, będą stanowiły dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Powinna Pani doliczyć wartość brutto takich paczek świątecznych do przychodu tych pracowników za miesiąc, w którym paczki otrzymają, i pobrać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy.

Koszt pracodawcy

Paczki nabyte ze środków bieżących może Pani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 1 updof). Są to tzw. koszty pracownicze, które są związane z budowaniem wśród pracowników dobrej atmosfery i lepszej motywacji do pracy, co przekłada się na ich lepszą efektywność. Do kosztów nie mogłaby Pani zaliczyć wydatków na paczki, gdyby zostały one sfinansowane ze środków ZFŚS (art. 23 ust. 1 pkt 42 updof).

