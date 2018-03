Skonto w transakcjach krajowych i zagranicznych

Rabat z tytułu wcześniejszej zapłaty (skonto) ma charakter warunkowy. Jest przyznawany przez sprzedawcę dopiero z chwilą ziszczenia się warunku, czyli w momencie dokonania wcześniejszej zapłaty przez nabywcę. Do udzielenia skonta dochodzi zatem w momencie spełnienia umownych warunków związanych z dokonaniem zapłaty w określonym terminie.

1. W jaki sposób należy udokumentować udzielenie skonta

Sposób udokumentowania i rozliczenia skonta zależy od tego, czy na moment wystawienia faktury pierwotnej nabywca dokonał zapłaty uprawniającej do otrzymania tego rabatu.

Skonta nie należy uwzględniać w fakturze pierwotnej stwierdzającej dostawę towarów lub wykonanie usługi, jeśli na moment jej wystawienia nie wiadomo jeszcze, czy nabywca dokona zapłaty w terminie uprawniającym do uzyskania tego rabatu. Uwzględnienie skonta w cenie jednostkowej towaru (usługi) jest zasadne tylko w przypadku, gdy nabywca płaci (spełnia warunki do skonta) już w momencie zakupu towaru (usługi) lub przed wystawieniem faktury. Wówczas skonto należy uwzględnić już na etapie wystawiania faktury pierwotnej, na co wskazuje także art. 106e ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jeżeli jednak przebieg transakcji jest tego typu, że:

najpierw następuje dostawa towarów lub wykonanie usługi potwierdzone fakturą, a następnie

na podstawie otrzymanej faktury nabywca dokonuje zapłaty w terminie uprawniającym do otrzymania skonta,

wówczas sprzedawca jest zobowiązany wystawić fakturę korygującą potwierdzającą udzielenie obniżki ceny w formie skonta (art. 106j ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 29a ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT).

Gdy na moment wystawienia faktury pierwotnej nabywca nie dokonał jeszcze zapłaty uprawniającej do otrzymania skonta, nie jest natomiast prawidłowe wystawianie:

najpierw faktury "z góry" uwzględniającej skonto zmniejszające cenę sprzedaży (i w rezultacie podstawę opodatkowania), a

następnie dopiero faktury korygującej zwiększającej tę cenę, jeśli okaże się, że nabywca - pomimo wcześniejszego ustnego lub pisemnego zobowiązania się do zapłaty w określonym terminie - nie spełni tego warunku.

Nie jest prawidłowe wystawienie faktury "z góry" uwzględniającej skonto zmniejszające cenę sprzedaży, gdy podatnik nie zapłacił przed wystawieniem faktury.

Prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o udzielone skonto zapewnia bowiem dopiero faktyczna zapłata we wcześniejszym terminie, a nie zobowiązanie się kontrahenta do jej dokonania. Stanowisko to potwierdzają również organy podatkowe, czego przykładem mogą być interpretacje indywidualne Dyrektora IS w Poznaniu z 16 czerwca 2016 r. (sygn. ILPP1/4512-1-311/16-2/HW), Dyrektora IS w Warszawie z 28 września 2016 r. (sygn. IPPP1/4512-600/16-2/AS), Dyrektora IS w Poznaniu z 9 lutego 2017 r. (sygn. 3063-ILPP1-3.4512.171.2016.2.KB) oraz Dyrektora KIS z 9 maja 2017 r. (sygn. 0115-KDIT1-1.4012.36.2017.1.MN). W ostatnim piśmie czytamy: