Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa struktura JPK_VAT

Informacje odnoszące się do VAT, zbierane po 1 stycznia 2018 roku będą przekazywane przez podatników na serwery Ministerstwa Finansów przy pomocy nowej wersji pliku JPK_VAT. Zmiany w strukturze pliku w stosunku do poprzedniej wersji są znacznie mniejsze niż proponowane pierwotnie do konsultacji, w sierpniu 2017 r.