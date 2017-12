Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla usług informatycznych oddawanych etapami

Jeżeli dla poszczególnych etapów świadczenia usług wdrożeniowych określono zapłatę, wówczas obowiązek podatkowy będzie powstawał:

z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty - w zakresie, w jakim zapłata zostaje otrzymana przed zgłoszeniem przez wykonawcę wykonania danego etapu do odbioru przez nabywcę,

z chwilą zgłoszenia przez wykonawcę wykonania danego etapu do odbioru przez nabywcę - w pozostałym zakresie.

Gdy dla poszczególnych etapów świadczenia usług wdrożeniowych nie określono zapłaty, obowiązek podatkowy będzie powstawał:

z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty - w zakresie, w jakim zapłata zostaje otrzymana przed zgłoszeniem przez wykonawcę wykonania ostatniego etapu do odbioru przez nabywcę,

z chwilą zgłoszenia przez wykonawcę wykonania ostatniego etapu do odbioru przez nabywcę - w pozostałym zakresie.

W obu przypadkach data podpisania protokołu nie ma znaczenia. Istotne jest zgłoszenie wykonanych prac do odbioru.

Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług informatycznych powstaje na zasadach ogólnych, a więc:

z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty - w zakresie, w jakim zapłata zostaje otrzymana przed wykonaniem usługi ( art. 19a ust. 8 ustawy o VAT ), z chwilą wykonania usługi - w pozostałym zakresie ( art. 19a ust. 1 ustawy o VAT ).

O faktycznym wykonaniu usługi decyduje przede wszystkim jej charakter. Jak wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 22 czerwca 2015 r. (sygn. akt I SA/Kr 583/15):

(…) o charakterze i o dacie wykonania tej usługi decydują strony umowy cywilnoprawnej, chyba że moment ten jest określany przez obowiązujący przepis prawa regulujący zasady wykonywania danego rodzaju usług.

Od wykonania usługi należy przy tym odróżnić potwierdzenie jej wykonania przez sporządzenie przez strony stosownego dokumentu (np. protokołu) lub zaakceptowanie wykonania usługi przez usługobiorcę. Jak przykładowo orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 kwietnia 2017 r. (sygn. I FSK 1684/15), dotyczącym momentu wykonania usługi naprawy urządzenia elektronicznego:

(…) naprawa sprzętu jest nie tylko jej elementem dominującym, ale jedynym. Zarówno patrząc na nią "oczami klienta", jak i świadczącego, naprawa sprzętu, ze swej istoty, obiektywnie jest celem ich działania: leży w ramach działalności gospodarczej usługodawcy oraz potrzeby usługobiorcy, i dlatego wystąpiło tu tylko świadczenie naprawy. Zarówno raport, jak i akceptacja wykonania są tutaj jedynie potwierdzeniem wykonania usługi, a to umknęło Sądowi pierwszej instancji. W żaden sposób nie można wywieść, iż brak raportu, czy bezpodstawna odmowa akceptacji, mogłyby pozbawić usługodawcę wynagrodzenia za wykonaną naprawę. Nie ma też uzależnienia wysokości wynagrodzenia od jakości raportu. Trudno też sobie wyobrazić, by jakość wykonanej usługi klient oceniał poprzez sporządzony raport. Skoro usługą jest tu naprawa sprzętu, to moment jej wykonania będzie istotny z punktu widzenia art. 19a ust. 1 ustawy o VAT.

