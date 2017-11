Jak opodatkować sprzedaż towaru ze składu celnego

Procedura składowania celnego jest bardzo istotna dla podmiotów gospodarczych, które dokonują obrotu towarowego z podmiotami z krajów trzecich. Importer, który korzysta z tej procedury, ma bowiem możliwość odroczenia w czasie zapłaty należności celno-podatkowych.

Zgodnie z art. 240 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (zwanego dalej: rozporządzeniem Rady nr 952/2013) składy celne umożliwiają składowanie celne towarów przez każdą osobę ("publiczny skład celny") albo przez posiadacza pozwolenia na składowanie celne ("prywatny skład celny").

Procedura składowania celnego pozwala na składowanie towarów niewspólnotowych oraz w przypadkach wskazanych w art. 237 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady nr 952/2013 również towarów wspólnotowych. Sprowadzając towar do składu celnego z terytorium państwa trzeciego (np. z Chin), podatnik ma możliwość przesunięcia w czasie obowiązku zapłaty należności przywozowych do momentu, aż towary zostaną wyprowadzone ze składu. Zakończenie procedury składowania celnego następuje wtedy, gdy towary objęte procedurą składu celnego otrzymują inne przeznaczenie celne, dopuszczone przez przepisy prawa celnego.

1. Jak rozliczyć VAT od importu towarów do składu celnego na terytorium kraju

Fakt, że import towarów nastąpił do składu celnego w kraju, nie powoduje uznania, że nie nastąpił on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 8 listopada 2012 r. w sprawie C-165/11, który wskazał, że żaden przepis szóstej dyrektywy nie przewiduje, iż składy celne - niezależnie od tego, czy chodzi o składy publiczne, czy prywatne - nie znajdują się "na terytorium kraju", jeżeli są one położone na terytorium państwa członkowskiego w znaczeniu wskazanym w art. 3 ust. 1 szóstej dyrektywy (odpowiednio art. 5 pkt 2 dyrektywy 2006/112/WE Rady). Oznacza to, że skoro skład celny znajduje się na terytorium kraju, to dokonany w nim import towarów jest czynnością opodatkowaną określoną przez art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

1.1. Ustalenie miejsca opodatkowania importu

Umieszczenie w składzie celnym towarów objętych procedurą składowania celnego, wprowadzonych do składu celnego na terytorium kraju spoza Unii Europejskiej, jest czynnością, która podlega przepisom krajowej ustawy o VAT. Traktowana jest jako import towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o VAT, przez który należy rozumieć przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Co do zasady miejscem opodatkowania importu towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej (art. 26a ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT). Jeżeli jednak towary zostaną objęte z momentem ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej m.in. procedurą składowania celnego, miejscem opodatkowania ich importu jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary te przestaną podlegać tej procedurze. Jeśli zatem towary pochodzące z państwa trzeciego (np. z Chin) zostały objęte w Polsce procedurą składu celnego i w Polsce przestaną podlegać tej procedurze, to wystąpił import towarów podlegający opodatkowaniu na terytorium Polski.

W artykule omówiono również jak rozliczyć VAT od eksportu towarów w składzie celnym.