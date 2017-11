Jak dokonać korekty podatku naliczonego w związku z rezygnacją lub wyborem zwolnienia podmiotowego

Konrad M. Mazur

Prawnik, specjalizuje się w prawnej obsłudze sektora innowacyjnego, nastawionego na prowadzenie biznesu wykorzystującego nowoczesne technologie. Szczególnie pasjonują go zagadnienia związane z prawnymi aspektami ochrony informacji, danych osobowych oraz własności intelektualnej. Są one oczywiście w sposób nierozłączny związane są z prawem cywilnym, konkurencji (także nieuczciwej) oraz innymi gałęziami prawa – ochroną danych osobowych, informacji niejawnych oraz tajemnic. Na co dzień prowadzi również zajęcia dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z podstaw prawa własności intelektualnej oraz polskiego i europejskiego prawa cywilnego.