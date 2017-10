Zwolnienie z obowiązku zapłaty zaliczki na podatek do 2018 r.

Zmiany w tym zakresie przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który został przyjęty przez rząd 2 października.

Ułatwienia podatkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej

Projekt ten przewiduje wprowadzenie kilku rozwiązań ukierunkowanych na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców, w tym o charakterze upraszczającym i precyzującym obecnie funkcjonujące regulacje. Do tej grupy rozwiązań należą propozycje:

- podwyższenie z obecnych 3500 zł do 10 000 zł, limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów;

- zniesienie obowiązku zgłaszania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów;

- zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka (bądź zaliczki od dochodów osiąganych przez kilka następujących po sobie okresów rozliczeniowych) nie przekracza kwoty 1000 zł;

- wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych i o obowiązku dokumentowania tych cen w przypadku tych podmiotów, u których jedynym czynnikiem kwalifikującym do uznania je za „podmioty powiązane” jest fakt, że udziały (akcje) w tych podmiotach posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego;

- doprecyzowanie zasad określania dochodu uzyskanego w wyniku realizacji programów motywacyjnych (zdefiniowanie programów).

Bez zaliczek na podatek przy niskich dochodach

Jedna z propozycji uwzględniona w projekcie ustawy zakłada zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy w przypadku przedsiębiorców osiągających niskie dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy ci nie będą zmuszeni do natychmiastowego odprowadzenia zaliczek w nieznacznych kwotach.

Ściślej mówiąc, zaproponowano rozwiązanie, w którym podatnik będzie zwolniony z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka (bądź zaliczki od dochodów osiąganych przez kilka następujących po sobie okresów rozliczeniowych) nie przekroczy (nie przekroczą) kwoty 1000 zł. Takie zmiany proponowane są w ustawie o PIT oraz w ustawie o CIT. Wprowadzenie w życie tej zmian w instytucji wpłaty zaliczek na podatek przewiduje się w ciągu roku podatkowego.

Zauważyć należne, że zaliczki od dochodu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zostaną uiszczone przez przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zmianie ulegnie jedynie częstotliwość uiszczanych przez przedsiębiorców zaliczek w przypadku przedsiębiorców osiągających niskie dochody.

Oznacza to, że przedsiębiorca będzie zobligowany do uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy, o ile miesięczna/kwartalna wysokość zaliczki od dochodu przekroczy kwotę 1000 zł bądź o ile łącznie zaliczki należne za kilka okresów rozliczeniowych przekroczą kwotę 1000 zł. Przy czym przedsiębiorca w dalszym ciągu będzie zobowiązany do samodzielnego obliczania wysokości zaliczek.

Zaproponowana zmiana w zakresie możliwości odprowadzenia zaliczki od dochodu w zakresie PIT i CIT, a także planowane zniesienie obowiązku zgłaszania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów stanowić będą konkretne ułatwienia dla małych przedsiębiorców.

Zobacz: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne