Limit jednorazowej amortyzacji w 2018 r.

Podmioty uprawnione do jednorazowej amortyzacji

Uprawnionymi do dokonania jednorazowej amortyzacji środków trwałych są dwie grupy podmiotów. Pierwszą z nich są podatnicy, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, poza wyjątkami wskazanymi w następujących przepisach:

1) zgodnie z art. 22k ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – z jednorazowej amortyzacji nie może skorzystać:

- podatnik, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie 2 lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną,

- podatnik, którego małżonek prowadził ww. działalność, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa;

2) także, jak wynika z art. 16k ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z jednorazowej amortyzacji nie może skorzystać podatnik, który został utworzony:

- w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo

- w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo

- przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro.

Ponadto z możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji korzystają, tzw. mali podatnicy. Zgodnie z ustawą o VAT taki status posiada podatnik podatku od towaru i usług:

- u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro,

- prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 tys. euro.

Po dokonaniu przeliczenia, małym podatnikiem do celów VAT w 2018 r. będzie podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w 2017 r. kwoty 5 176 000 zł (kurs euro w dniu 2 października 2017 r. wyniósł 4,3137 zł; tabela średnich kursów walut obcych NBP nr 190/A/NBP/2017).

Małym podatnikiem w 2018 r. będzie również podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w 2017 r. wartości 194 000 zł.

W przypadku ustawy PIT i ustawy o CIT małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro. Po przeliczeniu według wyżej wymienionego kursu euro, małym podatnikiem PIT i CIT w 2018 r. będzie podatnik u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczy w 2017 r. kwoty 5 176 000 zł.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. Zostały one uregulowane rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE l 06.379.5 z dnia 28 grudnia 2006 r.).