Elektroniczna ewidencja VAT i JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 r.

Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Ministerstwo Finansów przygotowało kampanię informacyjną na temat JPK.

Testowa wysyłka JPK_VAT

Resort finansów zachęca do testowego składania JPK_VAT już teraz.

„Chcemy by mikroprzedsiębiorcy już teraz nauczyli się przesyłać plik JPK. Dzięki temu otrzymają szybszy zwrot podatku – zamiast 60 dni będzie to nawet 25 dni. Dotyczy to rozliczeń za październik, listopad i grudzień 2017 r. Przygotują się wcześniej i sprawdzą, czy ich rozliczenie jest poprawne" – wyjaśnił wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Paweł Cybulski.

Mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc resortu finansów w wypełnianiu nowego obowiązku. Na nowej odsłonie strony www.jpk.mf.gov.pl, która znajduje się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, podatnicy znajdą m.in. bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT, dowiedzą się – krok po kroku – jak przygotować, podpisać (w tym jak założyć bezpłatny profil zaufany eGo) i przesłać gotowe pliki do administracji skarbowej.

Kampania informacyjna o JPK_VAT

Ministerstwo Finansów wraz z Krajowa Administracją Skarbowa przygotowały szeroko zakrojoną kampanię informacyjna nt. JPK VAT. Oprócz standardowych działań: plakatów, ulotek, listów i szkoleń dla przedsiębiorców, które przeprowadzą specjalnie przeszkoleni pracownicy administracji skarbowej, podjęto współpracę z wieloma instytucjami i urzędami, których interesariuszami są mikroprzedsiębiorcy.

„Przez najbliższe miesiące resort finansów wesprą komunikacyjnie m.in. Ministerstwo Rozwoju (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i biznes.gov.pl), a także Ministerstwo Cyfryzacji, ZUS, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz banki, np. PKO BP i mBank" – wyjaśnił rzecznik MF, dyrektor Biura Komunikacji i Promocji Łukasz Świerżewski.

W listopadzie ruszy szerokozasięgowa kampania w TV, radio i internecie. Zainteresowani będą też mogli korzystać z dedykowanej infolinii Krajowej Informacji Skarbowej i uzyskać informacje w urzędach skarbowych. „Jesteśmy przekonani, że dotrzemy z informacją do wszystkich mikroprzedsiębiorców" – dodał Łukasz Świerżewski.