Sprzedaż nieruchomości a działalność gospodarcza – podatek VAT

W przedmiotowej sprawie wnioskodawczyni we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem czy sprzedaż działek gruntu, przy założeniach, że przystąpi ona, bądź nie przystąpi, do uzbrojenia działek, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z powyższego wniosku wynikało również, że wnioskodawczyni dokonała podziału nieruchomości na mniejsze działki, co było spowodowane dążeniem do uzyskania korzystniejszych warunków sprzedaży i podjęte w tym zakresie czynności były przejawem dbałości o własne interesy oraz racjonalnego gospodarowania własnym majątkiem, co zdaniem wnioskodawczyni w takim samym stopniu dotyczy czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej, jak i w ramach zarządzania majątkiem prywatnym.

reklama reklama

Ponadto, we wniosku wnioskodawczyni wskazała, że planuje dokonać dalszego podziału nieruchomości na mniejsze działki w celu ich sprzedaży, jednak żeby dokonać tego podziału działki te muszą mieć dostęp do drogi publicznej i z tego powodu wnioskodawczyni podjęła inicjatywę w tym zakresie poprzez zwrócenie się do gminy z zapytaniem o możliwość budowy nowej drogi, na co gmina wyraziła chęć i to na własny koszt.

Polecamy: E-wydanie Dziennika Gazety Prawnej

Wnioskodawczyni wyjaśniła też, że jako, że na stale mieszka w Niemczech i nie zna realiów polskiego rynku nieruchomości oraz nie posługuje się płynnie językiem polskim, przez co nie jest w stanie samodzielnie prowadzić spraw związanych ze sprzedażą działek (wyszukiwanie potencjalnych nabywców, prezentacja działek, prowadzenie spraw urzędowych związanych z podziałem). W związku z tym powierzyła ich prowadzenie profesjonalnemu pośrednikowi w obrocie nieruchomościami.

Ze względu na powyższy stan faktyczny wnioskodawczyni zajęła we wniosku własne stanowisko, że sprzedaż działek następująca zarówno w sytuacji przystąpienia, bądź nie przystąpienia do uzbrajania działek, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

W interpretacji indywidualnej organ podatkowy uznał powyższe stanowisko kobiety za nieprawidłowe i przyjął, że w obu opisanych przez nią we wniosku wariantach sprzedaż będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Minister Finansów przyjął, że zbycie nieruchomości nastąpi w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż aktywność wnioskodawczyni jest porównywalna do działań handlowca wykonywanych w ramach profesjonalnego obrotu nieruchomościami, a przedmiotem zbycia jest majątek częściowo związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zatem w odniesieniu do planowanej dostawy działek wnioskodawczyni wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 tej ustawy. Według Ministra ocena przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, treści powołanych przepisów prawa, jak również aktualnego orzecznictwa sądowego, w tym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10, prowadziła do wniosku, że w obu opisanych przez wnioskodawczynię we wniosku wariantach sprzedaż nie będzie stanowić zwykłego rozporządzania majątkiem osobistym wnioskodawczyni.

Zobacz: Prawo dla firm