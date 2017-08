Jak rozliczać zakup biletów lotniczych - najczęstsze problemy z rozliczeniem VAT

Zanim przyjmiemy właściwą metodę rozliczenia zakupu biletów lotniczych na potrzeby VAT, należy w pierwszej kolejności ustalić miejsce świadczenia takiej usługi. W przypadku usług miejscem ich świadczenia jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu). Jednak w przypadku transportu pasażerów miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości (art. 28f ust. 1 ustawy o VAT).

Natomiast w przypadku transportu międzynarodowego w zakresie świadczenia usług międzynarodowego transportu osób m.in. środkami transportu lotniczego miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług).

reklama reklama

Przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania osób m.in. środkami transportu lotniczego (art. 83 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o VAT):

z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,

z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,

z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt)

oraz

usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej związane z usługami wymienionymi wyżej.

1. Kiedy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakup biletu lotniczego

Problem

W lipcu firma otrzymała fakturę za kupiony bilet lotniczy. Czy może odliczyć VAT z tej faktury w ramach deklaracji VAT-7 za lipiec, jeżeli lot odbędzie się dopiero w sierpniu?

VAT ze wskazanej faktury firma może odliczyć już w deklaracji VAT-7 za lipiec, jeśli zakup został przez firmę opłacony. W przeciwnym razie z odliczeniem podatku z tej faktury firma musi poczekać do jej opłacenia lub wykonania usługi transportowej, której dotyczy bilet.

Podatek naliczony może być odliczany najwcześniej w ramach deklaracji VAT-7/VAT-7K za okres rozliczeniowy, w którym powstało prawo do jego odliczenia. Dzieje się to, co do zasady, w okresie rozliczeniowym powstania obowiązku podatkowego (u sprzedawcy), nie wcześniej jednak niż w okresie rozliczeniowym otrzymania przez podatnika faktury lub dokumentu celnego (art. 86 ust. 10 w zw. z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT).