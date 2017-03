Nowe kary za przestępstwa i wykroczenia związane z rozliczaniem VAT

Nowe przepisy zawarte w Kodeksie karnym mają być straszakiem na nieuczciwych podatników, ale przede wszystkim orężem fiskusa do zwalczania działalności grup przestępczych, które wykorzystują karuzele podatkowe w VAT.

Przestępstwa dotyczące faktur w Kodeksie karnym

Jak już wspomniano, od 1 marca 2017 r. w Kodeksie karnym wprowadzono nowe przepisy, które niejako samodzielnie opisują czyny zabronione w zakresie podatku od towarów i usług. I dopiero od tej pory może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej sprawca, któremu udowodniono popełnienie przestępstwa określonego w Kodeksie karnym.

Fałszerstwo faktury (art. 270a k.k.)

Sprawca, który w celu użycia jako autentycznej podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Zasadniczą cechą tego przestępstwa jest chęć sprawcy do wyłudzenia VAT poprzez użycie jako dokumentu faktury, która albo została sfabrykowana od początku do końca, np. wystawiona na nieistniejący podmiot, albo dokumentuje nieistniejącą czynność, albo sprawca zmienia tylko pewne dane na autentycznej fakturze, np. nabywca na otrzymanej fakturze wprowadza wyższą kwotę VAT naliczonego, przez co może odzyskać wyższą kwotę zwrotu.

Podrobieniem dokumentu jest jego sporządzenie stwarzające pozory, że dokument pochodzi od innej osoby niż ta, która była jego rzeczywistym autorem.

Przerobienie dokumentu zachodzi wówczas, gdy osoba nieupoważniona zmieni jego treść na inną od autentycznej.

Przestępstwo to może być popełnione albo przez podrobienie bądź przerobienie dokumentu w celu użycia jako autentycznego, albo przez używanie tak sfałszowanego dokumentu jako autentycznego.

Bardzo ważne jest zastrzeżenie, że autentyczność dokumentu wiąże się z prawdziwością pochodzenia jego treści od osoby będącej wystawcą, a nie z treścią wyrażoną przez taki dokument. Nie jest więc tym przestępstwem zmiana treści dokumentu przez osobę, która była jej pierwotnym wystawcą, tj. od której dokument pochodził (por. wyrok Sądu Najwyższego z 5 kwietnia 2016 r., sygn. IV KK 405/150).

Sprawca tego przestępstwa będzie podlegać wyższej karze, gdy fałszerstwo będzie dotyczyć faktury lub faktur zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość wynosi co najmniej 5 000 000 zł. Tę samą wyższą karą, czyli co najmniej 3 lata pozbawienia wolności, stosuje się wobec sprawcy, który z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu.

W przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

