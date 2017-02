Jak skorygować na przełomie roku przychody i koszty ze sprzedaży w związku ze zwrotem towarów?

Korekty przychodów, jakie nastąpiły na przełomie roku do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych, należy dokonywać w księgach rachunkowych roku, w którym powstał przychód (a więc skorygować przychody bilansowe 2016 r.). Podatkowo korekta tego przychodu nastąpi na bieżąco, tj. w momencie wystawienia przez Państwa faktury korygującej (luty 2017 r.). Pomimo że zwrócone towary były na dzień bilansowy w posiadaniu kontrahenta, należy je wykazać w bilansie jako aktywa.

W rozpatrywanym przypadku mamy do czynienia ze zwrotem przez kontrahenta wadliwego towaru zakupionego w poprzednim roku. W wyniku takiego zwrotu (niezwiązanego z wymianą towaru na wolny od wad) musi nastąpić zarówno korekta przychodów, jak i kosztów. Korekta ta zostanie jednak przeprowadzona dla celów rachunkowych w terminie innym niż wynikający z przepisów podatkowych.

Termin korekty przychodów i kosztów w związku ze zwrotem sprzedanych towarów na przełomie roku – według ustawy o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości nakazuje, by w księgach rachunkowych danego roku ujmować wszystkie zdarzenia dotyczące danego roku obrotowego, przy czym należy z nich wyodrębnić te, które kształtują wynik finansowy roku obrotowego (art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Jednocześnie prawo bilansowe (art. 54 ust. 1 uor) przewiduje, że:

Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał.

