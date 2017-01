Jak ująć w księgach rachunkowych trwałą utratę wartości środka trwałego

W związku ze zmianą technologii produkcji jednostka przestała używać środka trwałego. W chwili obecnej nie jest podjęta decyzja co do dalszego jego wykorzystania. Z wyceny rzeczoznawcy wynika, że wartość rynkowa tego urządzenia wynosi 300 000 zł. Jest ona niższa niż wartość netto maszyny wynikająca z ksiąg rachunkowych. Czy w związku z tym należy na dzień bilansowy dokonać odpisu aktualizującego doprowadzającego środek trwały do wartości niższej?