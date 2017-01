Kasy fiskalne w 2017 r. - warunki zwolnień

Kasy rejestrujące są przeznaczone do rejestracji sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (art. 111 ustawy o VAT). Sprzedawcy mają obowiązek stosowania kas do rejestracji takiej sprzedaży, chyba że są z tego obowiązku zwolnieni na warunkach określonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów. W 2017 r. zasady korzystania ze zwolnień z obowiązku stosowania kas reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2016 r., poz. 2177).

Jakie zwolnienia obowiązują w 2017 r.

W 2017 r. zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w kasie są:

● czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia,

● podatnicy, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych nie przekracza 20 tys. zł oraz podatnicy rozpoczynający działalność, w których obrót z takiej sprzedaży w proporcji do okresu prowadzenia działalności nie przekracza 20 tys. zł,

● podatnicy, których obrót z tytułu wykonywania czynności wymienionych w części I załącznika w całkowitym obrocie z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych przekracza 80% (zwolnienie to dotyczy również przewidywanej sprzedaży podatników rozpoczynających działalność).

W 2017 r. w grupie zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania pojawiły się jednostki samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki i zakłady budżetowe. Jednostki samorządowe są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, jeżeli:

a) na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy centralizacyjnej, albo

b) ich jednostki lub zakłady budżetowe na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku.

Ta grupa podmiotów zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania pojawiła się w rozporządzeniu w sprawie zwolnień ze względu na dokonaną od 1 stycznia 2017 r. centralizację rozliczeń VAT samorządów. W praktyce umożliwia to kontynuowanie stosowania dotychczasowych zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.

Nowe rozporządzenie – podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych – ogranicza prawo do stosowania zwolnień zależnych od wysokości obrotu (20 tys. zł) oraz zwolnień ze względu na udział procentowy obrotu (80%). Podatnicy mogą korzystać z tych zwolnień, jeżeli wcześniej nie utracili do tego prawa.

Utrzymana też została reguła, zgodnie z którą do wartości sprzedaży, która jest brana pod uwagę przy ustalaniu prawa do stosowania zwolnienia, nie wlicza się kwot uzyskanych ze sprzedaży:

● nieruchomości oraz

● środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, ale tylko pod warunkiem że sprzedaż ta będzie w całości udokumentowana fakturą.

