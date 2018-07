Zmiany w zasadach wystawiania faktur i paragonów 2018

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o VAT i niektórych innych ustaw. Przewiduje ona zmiany w wystawianiu faktur i paragonów. Zbieranie tych ostatnich okaże się nieprzydatne, jeśli nie znajdzie się na nich NIP nabywcy. Obecnie zdecydowana większość kas nie jest w stanie go wydrukować. Z kolei sama wymiana urządzeń na nowsze może potrwać nawet kilka miesięcy. Eksperci są podzieleni w kwestii tego, czy cały proces zostanie zakończony na czas. Nie jest wykluczone, że nowe regulacje zaczną obowiązywać później, niż zakładano. Tymczasem Ministerstwo Finansów liczy, że przyniosą one do budżetu już w pierwszym roku ponad 14 mln, a w kolejnych latach – po 34 mln złotych. Jednak specjaliści uważają, że trzeba ostrożnie podchodzić do szacunków resortu, ponieważ mogą być zaniżone. Ponadto ostrzegają, iż przedsiębiorcy nie unikną dodatkowych kosztów, aby nie stracić klientów. Za naruszenie przepisów przewidziane są bowiem sankcje dla sprzedawcy i kupującego.