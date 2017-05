Towary w księgach rachunkowych

1. Bieżąca wycena towarów

Przyjęcie towarów do magazynu wycenia się na dzień ich nabycia:

● w cenach zakupu,

● w cenach nabycia,

● w stałych cenach ewidencyjnych.

Wybrany sposób wyceny towarów jednostka powinna opisać w polityce rachunkowości.

Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Natomiast za cenę zakupu przyjmuje się kwotę należną sprzedającemu, bez podlegającego odliczeniu VAT, a w przypadku importu powiększoną o obciążenia o charakterze publicznoprawnym.

Zatem w przypadku wyceny towarów w cenach zakupu koszty zakupu odpisywane są w całości na bieżąco w koszty w okresie ich poniesienia.

Cena zakupu może być stosowana wtedy, gdy nie zniekształca wartości aktywów i wyniku finansowego. Ten warunek nie będzie spełniony w przypadku, gdy koszty zakupu są wysokie i kształtują się na zmiennym poziomie, przy zmiennym poziomie sprzedaży towarów w danym okresie sprawozdawczym. Wówczas wycena towarów wg ceny zakupu doprowadza do zniekształcenia aktywów i wyniku finansowego.

Stałe ceny ewidencyjne to ceny indywidualnie ustalane przez podmiot gospodarczy we własnym zakresie, które stosuje się przez dłuższy czas do wyceny towarów przyjmowanych do magazynu oraz wydawanych z magazynu.

Wartość stałej ceny ewidencyjnej towarów może być wyliczona na podstawie: cen zakupu, cen sprzedaży netto, cen sprzedaży brutto, lub może to być umownie przyjęta kwota służącą jedynie do ewidencji zapasów towarów.

Różnica pomiędzy stałą ceną ewidencyjną towarów a ceną zakupu lub nabycia stanowi odchylenie kredytowe lub debetowe od ceny ewidencyjnej.

W bilansie odchylenia te korygują wartość towarów ujętych na koncie „Towary” i w efekcie wartość towarów jest doprowadzona do ich ceny zakupu lub nabycia.

W artykule omówiono również ewidencję towarów oraz wycenę towarów do bilansu.