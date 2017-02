Jak ewidencjonować w pkpir wydatki gotówkowe po zmianach?

W 2017 r. z 15 000 euro do 15 000 zł został obniżony limit wartości transakcji zawieranych między przedsiębiorcami, za które płatność może następować gotówką. Oznacza to, że przedsiębiorcy znacznie częściej są zobowiązani do dokonywania i przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego.