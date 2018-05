Jak ubezpieczyć się w ZUS przez CEIDG

Istnieje możliwość zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych na formularzach ZUS ZUA i ZUS ZZA oraz:

zgłoszenia członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z niego wyrejestrowania (ZUS ZCNA),

zgłoszenia zmiany swoich danych identyfikacyjnych (ZUS ZIUA),

zgłoszenia wyrejestrowania siebie z ubezpieczeń, np. w przypadku zakończenia działalności (ZUS ZWUA)

Możliwość składania za pośrednictwem CEIDG dotyczy tylko wymienionych wniosków i sytuacji. Jeśli chcesz zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, która z Tobą współpracuje, nadal musisz to zgłosić bezpośrednio do ZUS!

Do tej pory ZUS, po rejestracji działalności „automatycznie" przygotowywał zgłoszenia przedsiębiorcy, ale tylko jako płatnika składek. Oznacza to, że nie musisz wypełniać ani wysyłać do ZUS dokumentów, które dotyczą Ciebie jako płatnika składek, czyli:

ZUS ZFA – zgłoszenie płatnika,

ZUS ZIPA – zmiana danych identyfikacyjnych,

ZUS ZAA – adresy prowadzenia działalności gospodarczej,

ZUS ZBA – informacja o rachunkach bankowych,

ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika.

Jak złożyć wnioski do ZUS przez CEIDG

Jeśli chcesz zgłosić się do ubezpieczeń ZUS za pośrednictwem CEIDG masz kilka możliwości złożenia odpowiednich formularzy

Metoda online

Najwygodniejsza będzie dla Ciebie elektroniczna forma wypełnienia i wysłania formularzy ZUS. Elektroniczne formularze będziesz mógł wypełnić w CEIDG (po zaznaczeniu opcji, że chcesz wysłać dany formularz ZUS) wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu. Co ważne, nie będziesz musiał dwukrotnie wpisywać tych samych danych – dane w formularzach ZUS zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie informacji, które wprowadziłeś w CEIDG.

Wypełniony dokument będziesz mógł podpisać bankowością elektroniczną, profilem zaufanym albo podpisem elektronicznym i wysłać do urzędu.

Wypełnij wniosek online i złóż w urzędzie.

Jeśli nie posiadasz podpisu elektronicznego albo Profilu Zaufanego, możesz wypełnić wniosek w CEIDG wraz ze zgłoszeniem do ZUS online i podpisać go osobiście w urzędzie gminy. Elektroniczny formularz wniosku znajdziesz na stronie CEIDG. Żeby wypełnić wniosek nie musisz dodatkowo rejestrować się na stronie CEIDG – możesz to zrobić anonimowo.

Po wypełnieniu wniosku na stronie CEIDG nie musisz go drukować. Wystarczy, że zapamiętasz kod (numer wniosku), który pojawi się po wypełnieniu na stronie CEIDG. Z tym kodem udaj się do urzędu gminy. Urzędnik odnajdzie Twój wniosek w CEIDG wraz z załącznikami ZUS po kodzie wniosku, wydrukuje, przedłoży do podpisania i potwierdzi w systemie. Adres i dane najbliższego urzędu gminy lub miasta znajdziesz w wyszukiwarce instytucji.

