Nowa Ordynacja Podatkowa - zmiany dla podatników

Obowiązująca ustawa ma już 20 lat i nie nadąża za światowymi i unijnymi standardami w prawie podatkowym. Nowe przepisy mają dać poczucie bezpieczeństwa i pewności podatnikom oraz zapewnić sprawność i skuteczność administracji skarbowej. Nowa Ordynacja Podatkowa (NOP) będzie oparta o przyjazne i przejrzyste regulacje dostosowane do rozwoju gospodarczego i technologicznego.

„Traktujemy ten projekt jako solidny fundament, dzięki któremu budujemy stabilność przepisów podatkowych. Jestem przekonana, że Nowa Ordynacja Podatkowa (NOP) jest właśnie taką podstawą: wytrzymałą i dobrze wykonaną. Z inicjatywy MF w projekcie pojawiły się rozwiązania, które wzmocnią pozycję podatnika. Są to Rzecznik Praw Podatnika, Centrum Kompetencyjne Podatków Lokalnych, decyzje i postępowania cząstkowe oraz zasada racjonalnego stosowania prawa" – powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

reklama reklama







Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Ochrona praw podatnika, skuteczna administracja skarbowa

NOP to ok. 20 nowych rozwiązań, które służą ochronie praw podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi. Dlatego – aby zwiększyć skuteczność oraz efektywność wymiaru i poboru podatków – przebudowano wiele obecnie funkcjonujących regulacji oraz powołano do życia nowe.

„Z perspektywy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) bardzo ważne są regulacje, które stanowią nowe otwarcie w relacjach urząd – podatnik. Zawarte w projekcie propozycje rozwiązywania spraw podatkowych poprzez umowę podatkową, mediację czy konsultację skutków podatkowych transakcji są oczekiwane przez podatników i urzędników. Takie niewładcze formy działania administracji skarbowej mogą być skutecznie stosowane w procedurach podatkowych. KAS uczestniczyła w opiniowaniu projektowanych regulacji i zapewniam, że jest gotowa do udziału w dalszych pracach nad Nową Ordynacją Podatkową" – podkreślił wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś.

Zobacz: Podatki

NOP to odpowiedź na potrzebę zmian przepisów obowiązujących od 20 lat, które nie nadążają za światowymi i unijnymi standardami w prawie podatkowym. Na konieczność „ewolucji" w Ordynacji podatkowej zwracali uwagę eksperci, doradcy podatkowi, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz sędziowie.

„To ewolucja a nie rewolucja. Mamy kilkadziesiąt nowych rozwiązań, ale nie rezygnujemy ze starych – sprawdzonych, które dobrze funkcjonują. Eksperci Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego spędzili bardzo wiele czasu na dyskusjach dotyczących zarówno ogólnych jak i szczegółowych kwestii, które powinny tworzyć Nową Ordynację Podatkową. Analizowaliśmy też rozwiązania w innych krajach. Ta kilkuletnia praca pozwoliła nam nabrać całkowitego przekonania, że bezwzględnie konieczne jest przywrócenie zaufania w kontaktach organów podatkowych i podatników. Ważnym elementem jest również zmniejszenie kosztów postępowania podatkowego. W taką właśnie stronę idą przedstawione przez nas propozycje. Cieszę się, że Ministerstwo Finansów podążając naszym kierunkiem myślenia poszło krok dalej umieszczając w projekcie nowe rozwiązania – powiedział przewodniczący KKOPP prof. dr hab. Leonard Etel.