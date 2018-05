Obsługa płatności bezgotówkowych w firmie

Współczesny biznes coraz bardziej odchodzi od obrotu gotówką na rzecz płatności bezgotówkowych. Dla Ciebie, jako przedsiębiorcy, zaletami korzystania z obrotu bezgotówkowego mogą być m.in. redukcja kosztów, oszczędność czasu, większa kontrola dokonywanych transakcji, czy globalny zasięg. To nie wszystko. Pamiętaj, że płatności bezgotówkowe oznaczają także większą wygodę dla Twoich klientów, którzy zamiast gotówki wolą nosić w portfelu karty płatnicze, albo preferują płatności dokonywane za pośrednictwem internetu.

Jak wdrożyć płatności bezgotówkowe?

Wdrożenie do firmy obsługi płatności bezgotówkowych (np. instalacja terminali do przyjmowania płatności kartami albo systemu obsługi płatności online) nie jest trudną sprawą. Na rynku istnieje wiele firm, u których możesz zamówić taką usługę wraz z odpowiednim serwisem. Pierwszym krokiem może być np. kontakt z bankiem, w którym prowadzisz rachunek i sprawdzenie, czy nie oferuje on usługi np. instalacji terminali do obsługi kart płatniczych. W artykule Jak przyjmować płatności kartami dowiesz się, jak udostępnić płatności bezgotówkowe w Twoim punkcie sprzedaży. Jeśli chcesz przyjmować płatności online na swojej stronie internetowej, przydatne informacje możesz znaleźć w artykule Jak przyjmować e-płatności.

Decydując się na wprowadzanie płatności bezgotówkowych, niezależnie od tego, czy będą to płatności kartami, czy np. szybkie przelewy, przeanalizuj następujące kwestie: