Wyposażenie kuchni w biurze - czy wpływa na sukces firmy?

Duże, zagraniczne korporacje, które latami opracowywały skuteczne drogi do sukcesu sprawiły, że do coraz mniejszych firm dociera moda na budowanie pozytywnej atmosfery w biurze. Możemy zacząć od niewielkich zmian, które wpłyną nie tylko na efektywność i motywację do pracy, ale także na postrzeganie naszej firmy wśród potencjalnych pracowników oraz partnerów biznesowych czy klientów. Ogromną rolę zaczęły grać udogodnienia, które wpływają na jakość pracy oraz organizację spotkań służbowych. Sercem każdego biura zaczęła być kuchnia – miejsce odpoczynku, w którym rodzą się najlepsze pomysły. Ważna zaczęła być również dobrze zaopatrzona szafka konferencyjna, pomagająca zarządzać atmosferą każdego spotkania z klientem. Wyposażenie ich w niezbędne artykuły spożywcze i akcesoria zaczęło mieć coraz większe znaczenie.

Woda i zimne napoje do biura

Jednym z podstawowych, a przy tym także najważniejszych elementów wyposażenia każdej biurowej kuchni jest woda. Najlepiej, aby była pod ręką tak, aby każdy mógł po nią sięgnąć, nie odrywając się od pełnionych obowiązków. W nowoczesnych firmach jest to tak oczywiste, jak zapewnienie dostępu do zapasu papieru do drukarki. Miłym dodatkiem może być także zaopatrzenie biurowej kuchni w różnego rodzaju soki owocowe.

Woda i napoje dla pracowników

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić wszystkim swoim pracownikom ciągły, nieograniczony i nieodpłatny dostęp do wody pitnej. Ponadto, jeśli pracują oni w uciążliwych warunkach, np. wysokich temperaturach, powinniśmy udostępnić im również inne napoje. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest ustawienie w biurowej kuchni regularnie napełnianego dystrybutora z wodą. Jeśli nasza firma jest większa, o otwartym układzie lub z wydzielonymi biurami dla wielu pracowników, powinniśmy postawić go także w poszczególnych pomieszczeniach. Dzięki temu woda zawsze będzie pod ręką, a potrzeba napicia się jej nie będzie musiała wiązać się z wędrówkami do kuchni i kolejnymi przerwami. Jeśli w naszej firmie pracuje niewiele osób, może okazać się też, że wystarczą nam dostawy zgrzewek wody w dużych butelkach. Warto również zamówić kartony z różnego rodzaju sokami owocowymi. To nie tylko nasz obowiązek, ale także jeden z niewielkich, ale znaczących kroków w budowaniu wśród pracowników świadomości, że dbamy o ich potrzeby i samopoczucie.

Woda i napoje podczas organizacji spotkania biznesowego

Planując zakupy do biura powinniśmy wziąć pod uwagę zasady, jakimi rządzą się spotkania biznesowe. Zgodnie z etykietą gościom w naszej firmie powinniśmy zaserwować wodę oraz napoje w niewielkich, zakorkowanych butelkach. Najlepiej sprawdzi się różnorodność: zaproponujmy wodę gazowaną i niegazowaną oraz wybór soków owocowych. Najbardziej eleganckie są opakowania szklane. Butelki ustawia się zazwyczaj w centralnych punktach stołu konferencyjnego. W szafce konferencyjnej powinniśmy mieć przygotowane również eleganckie, niewielkie szklanki do napojów.

Zamów wodę z dostawą prosto do biura w MAKRO Online Sklep dla biura >>

Kawa i herbata do biura, czyli podstawa każdej przerwy i spotkania służbowego

Niektórzy uważają, że nie ma efektywnej przerwy bez filiżanki pobudzającej, dodającej energii kawy. Inni są zwolennikami kojącej, rozgrzewającej herbaty, przy której o wiele przyjemniej i lepiej jest skupić się nawet na najtrudniejszym zadaniu. Wagę dobrze wykorzystanej na odpoczynek przerwy podkreślają specjaliści od zarządzania oraz naukowcy. Warto więc zadbać o to, aby były one przyjemne i twórcze, dobrze wyposażając kuchnię.

Kawa i herbata ma także ogromne znaczenie dla przebiegu spotkań biznesowych. Filiżanka dobrej jakości naparu może przełamać lody. Przede wszystkim jest też eleganckim elementem reprezentacyjnym. Trzeba tylko wiedzieć, jak ją właściwie podawać.

Kawa i herbata w biurowej kuchni

Prawdziwymi królami biurowych kuchni są ekspres do kawy i czajnik elektryczny. To one serwują ciepłe napoje na życzenie. Powinny być łatwe w obsłudze i wytrzymałe, aby sprostać zadaniu codziennego parzenia kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu czy kilkuset kaw i herbat. Jeśli już o nich mowa, to powinniśmy zapewnić naszym pracownikom wybór. Dobrze, aby w firmowej kuchni znalazły się herbaty czarne, zielone i owocowe, jak również kawa ziarnista i rozpuszczalna. Warto dowiedzieć się, jakie są potrzeby naszych pracowników i zamówić różnorodne dodatki: mleko krowie, odtłuszczone, bez laktozy i roślinne, jak również cukier czy słodzik. Zadbajmy również o łatwe utrzymanie porządku. Na herbaty i kawę przeznaczmy osobną szafkę lub koszyk, a cukier przesypmy do wygodnego słoja z zakrętką

Kawa i herbata a etykieta spotkania biznesowego

Proponowanie i serwowanie ciepłych napojów podczas oficjalnych spotkań należy do biznesowej etykiety. Powinno ono odbywać się w sposób elegancki, podkreślający, a nawet podwyższający status firmy. Na tę szczególną okazję w szafce konferencyjnej powinno czekać pudełko z wyborem różnych rodzajów wysokiej jakości herbat w saszetkach. Mleko do kawy powinniśmy wcześniej lekko podgrzać i podawać w specjalnym mleczniku, a cukier w saszetkach. Klasyczne napoje serwujmy w filiżankach w neutralnym kolorze. Jeśli nasz gość zażyczy sobie specjalny napój, podawajmy go zgodnie z kanonem, np. espresso w małych filiżankach, a latte w wysokich szklankach. Nie zapominajmy o spodeczku oraz łyżeczce, którą powinniśmy umieścić po prawej, z rączką skierowaną w stronę gościa.

Wybierz herbatę i kawę do swojego biura >>

Przekąski i owoce do biura. Jak wpływają na wizerunek firmy?

Coraz częściej firmy, aby pokazać, że troszczą się o jakość pracy swoich pracowników, decydują się na codzienne dostawy świeżych owoców lub drobnych przekąsek czy słodyczy. Taki drobny gest wpływa na postrzeganie firmy oraz zespołu zarządzającego. Mały poczęstunek to także element zebrań, konferencji i spotkań służbowych. Warto więc włączyć go do naszej listy biurowych zakupów.

Zamów artykuły spożywcze z dostawą prosto do biura w MAKRO Online Sklep dla biura >>

Przekąski i owoce w biurowej kuchni

Duży półmisek kolorowych, soczystych owoców ustawiony w centralnym punkcie firmowej kuchni to element, który wprowadza pozytywną, ciepłą atmosferę do biurowego wnętrza. Osoby szukające pracy coraz chętniej decydują się na współpracę z firmami, które pokazują, że potrafią zadbać o potrzeby pracowników i oferują dodatkowe udogodnienia np. w postaci drobnych poczęstunków. Do biurowej kuchni warto więc regularnie zamawiać świeże owoce oraz przekąski. Zadbajmy o różnorodność wśród klasycznych propozycji i zamówmy np. jabłka i owoce cytrusowe, które długo zachowują świeżość.

Przekąski a zasady spotkania biznesowego

Eleganckim i dobrze odbieranym gestem podczas spotkania biznesowego jest podanie niewielkiego poczęstunku w postaci eleganckich ciasteczek. Najlepiej wybrać takie na jeden kęs, które nie będą się nadmiernie kruszyć. Możemy je podawać na dużych półmiskach. Dobrym pomysłem jest również podanie czekoladki lub ciasteczka na spodeczku obok serwowanego napoju. Drobne przekąski oraz naczynia do ich serwowania możemy przechowywać w szafce konferencyjnej.

Wybierz słodkie i słone przekąski do swojego biura >>

Wyposażenie kuchni w biurze – jakie naczynia i zastawa będą odpowiednie

Ważnym elementem wyposażenia każdej biurowej kuchni oraz szafki konferencyjnej jest jednolita zastawa. Każda firma powinna zaopatrzyć się nie tylko w odpowiednią ilość kubków szklanek, talerzy i sztućców dla pracowników, ale także reprezentacyjne filiżanki i półmiski, które przydadzą się podczas organizacji oficjalnych spotkań. Najlepiej zdecydować się na neutralne kolory lub wprowadzić akcenty, nawiązujące do barw kojarzonych z firmą. Najbardziej eleganckim, uniwersalnym, jak również polecanym przez baristów kolorem serwisu do herbaty i kawy jest biały. Zdecydujmy się na prostą formę i dobierzmy pasujące półmiski, dzbanuszek do mleka, talerze oraz kubki dla pracowników. Nie zapomnijmy również o szklankach do zimnych napojów w dwóch rozmiarach.

Dobierzmy także proste, najlepiej całkowicie srebrne sztućce bez plastikowych elementów i zdobień, które sprawdzą się nie tylko na co dzień, ale także podczas spotkań. Pamiętajmy, że powinniśmy zadbać o ich stan. Część używanych tylko podczas szczególnych okazji sztućców przechowujmy np. w szafce konferencyjnej. Dzięki temu nie wytrą się i nie zarysują podczas codziennego użytkowania.

Zadbaj o funkcjonalną i dobrze wyposażoną kuchnię w twoim biurze.

Zamów naczynia i inne przydatne akcesoria z dostawą w MAKRO Online Sklep dla biura >>

Artykuł powstał we współpracy z MAKRO Online Sklep dla biura.