Harmonogram czynności inwentaryzacyjnych za 2017 r.

Inwentaryzację musi przeprowadzić każda jednostka na dzień bilansowy. Inwentaryzacja jest podstawą wiarygodnej wyceny bilansowej i poprawnego sprawozdania finansowego. Dlatego czynności inwentaryzacyjne należy przeprowadzić rzetelnie i z należytą starannością.

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji powinny wynikać z regulaminu inwentaryzacji, który powinien być częścią polityki rachunkowości. Dodatkowo w ramach np. zarządzenia kierownika jednostki co roku należy też określić harmonogram inwentaryzacji i skład komisji inwentaryzacyjnej. Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego aktywów i pasywów oraz urealnienie wartości aktywów i pasywów wynikających z ewidencji księgowej, co jest fundamentem wyceny bilansowej. Przy czym należy pamiętać, że czynności inwentaryzacyjne są nie tylko podstawą wyceny bilansowej, ale również elementem kontroli wewnętrznej. Dlatego istotne znaczenie ma poprawna dokumentacja księgowa. Z regulaminu obiegu dokumentów lub innego rodzaju dokumentu powinno jednoznacznie wynikać, kto i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za przeprowadzone operacje gospodarcze. Ułatwi to po przeprowadzeniu inwentaryzacji rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.

1.1. Jakie składniki majątku w jakim terminie podlegają inwentaryzacji i jaką metodą

Inwentaryzacji podlegają - zgodnie z zasadą kompletności - wszystkie składniki majątku. Inwentaryzację należy przeprowadzić na dzień bilansowy metodą spisu z natury, potwierdzenia sald lub weryfikacji.

Tabela 1. Metody inwentaryzacji

Metoda inwentaryzacji Rodzaj inwentaryzowanego składnika 1 2