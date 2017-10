Zmiany dla przedsiębiorców w 2018 r.

Ponad 50 ułatwień dla małego i średniego biznesu zawiera skierowany wczoraj do konsultacji projekt przepisów o uproszczeniach w prawie podatkowym i gospodarczym. Przedsiębiorcy będą mogli np. wliczyć wynagrodzenie małżonka do kosztów uzyskania przychodu. Więcej firm skorzysta też z bonusów jakie daje status „małego podatnika”. Ma to przynieść przedsiębiorcom co najmniej 3,8 mld zł oszczędności w 10 lat.

Projekt ułatwia prowadzenie firmy na 3 sposoby:

zmniejsza obciążenia biurokratyczne,

rozszerza niektóre przywileje,

jednoznacznie przesądza niejasności w przepisach, które rodzą problemy w codziennej działalności firmy.

"Szacujemy, że w ciągu 10 lat obowiązywania tej ustawy w kieszeniach przedsiębiorców zostanie co najmniej 3,8 mld zł" – poinformował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

MR proponuje ponad 50 punktowych uproszczeń, głównie podatkowych, w kilkunastu ustawach.

"Nazywamy ten projekt ustawą uproszczeniową 2. Pierwszy pakiet ponad 30 ułatwień wszedł w życie 1 stycznia tego roku. Dostajemy pozytywne sygnały od przedsiębiorców, że ten kierunek jest słuszny. Zamierzamy go kontynuować" – powiedział wicepremier.

Wybrane rozwiązania

Podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Dzięki podwyższeniu limitu więcej firm będzie mogło korzystać z przywilejów tzw. małego podatnika. To korzyści związane z prawem do jednorazowej amortyzacji, dogodny sposób rozliczania zaliczek oraz 15 proc. VAT (a nie 19).

Wynagrodzenie małżonka jako koszt uzyskania przychodu

Przedsiębiorca będzie mógł uwzględnić wynagrodzenie wypłacane współmałżonkowi w kosztach uzyskania przychodu, niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia). Dzięki temu zapłaci mniejszy podatek. W praktyce oznacza to, że podatnik zatrudniający współmałżonka będzie przez fiskusa traktowany tak samo jak podatnik zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny. MR szacuje że to rozwiązanie ułatwi działalność prawie 40 tys. firm.

Jednorazowe rozliczenie straty

Firmy, które wykażą stratę podatkową (czyli w roku podatkowym będą miały wyższe koszty niż przychody), będą mogły w kolejnym roku jednorazowo rozliczyć stratę o wartości do 5 mln zł. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapłacą niższy podatek. Z ułatwienia będzie mógł skorzystać każdy przedsiębiorca, który wyszedł się z trudnej sytuacji finansowej i musi rozliczyć stratę.

Uproszczenia w księgowości dla mikroprzedsiębiorców

Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej będą dotyczyć także firm prowadzonych przez osoby fizyczne – próg przychodów nie mniej niż 2 mln euro i nie więcej niż 3 mln euro.