Jak budować i utrzymywać dobre relacje z kontrahentami i klientami

Zza biurka marsz

W dobie dynamicznego rozwoju nowych technologii chętnie przenosimy komunikację z klientami w wirtualną przestrzeń, budując relacje w oparciu o e-maile czy komunikatory internetowe. Z pewnością jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób na kontakt z partnerami biznesowymi, nie stanowi on jednak recepty na długofalową współpracę. Nieważne jak daleko zaawansowane rozwiązania komunikacyjne są dostępne na rynku – nic nie zastąpi wyjścia „zza biurka” i bezpośredniego kontaktu. Dlatego, warto pamiętać o spotkaniach z klientami, a jeżeli nie mamy takiej możliwości – pozostańmy z partnerami w regularnym kontakcie telefonicznym. Nie dzwońmy tylko wtedy, gdy czegoś potrzebujemy – kontaktujmy się również bez okazji, interesujmy się tym, co dzieje się u klienta, jakie są jego aktualne potrzeby, z jakimi problemami się boryka, jakie są jego plany na najbliższy czas etc. Pozwoli to na sukcesywne skracanie dystansu, jak również budowanie wzajemnego zaufania i lojalności.

Trudna sztuka konwersacji

Wychodzenie z inicjatywą i poszukiwanie okazji do spotkań z partnerami biznesowymi to jedno. Jeszcze ważniejsze jest umiejętne prowadzenie rozmowy, które jest sprawdzianem dla naszych kompetencji interpersonalnych. W kontakcie z klientami liczy się przede wszystkim indywidualne podejście, jak również inteligencja emocjonalna, która pozwala na intuicyjne dostosowanie się do naszego rozmówcy. – Pamiętajmy, że każdy z nas jest inny, przekłada się to więc na odmienne oczekiwania, potrzeby i styl komunikacji. Bardzo istotne jest aktywne słuchanie naszych partnerów biznesowych – dzięki temu będziemy w stanie najtrafniej określić, jakie rozwiązania czy usługi możemy zaproponować wybranemu klientowi w danym momencie – mówi Ada Stokowska, manager B2B w firmie Wyjątkowy Prezent, oferującej benefity pracownicze w formie przeżyć.

Klient nasz Pan?

Nierzadko zdarza się, że chcąc desperacko utrzymać danego klienta, sukcesywnie przesuwamy granice naszej asertywności, ustępując mu i działając wbrew swoim przekonaniom. W większości przypadków, nie niesie to za sobą niczego pozytywnego, a już na pewno nie przekłada się na budowanie trwałej, opartej na wzajemnym zaufaniu długofalowej współpracy. Udane relacje biznesowe powinny charakteryzować się partnerskim podejściem, w którym klient polega na naszej wiedzy, doświadczeniu oraz jakości świadczonych przez nas usług. Dlatego ważne jest, by już na początku współpracy pewnie wyrażać swoje zdanie, nie bać się konstruktywnej krytyki i jasno argumentować swoje stanowisko w momencie, gdy nie zgadzamy się z klientem. Choć początkowo możemy zderzyć się z niezrozumieniem ze strony naszego rozmówcy, w dłużej perspektywie – kiedy udowodnimy, że warto korzystać z naszych porad i sugestii – przełoży się to na zdobycie zaufania, tak ważnego w relacjach biznesowych.