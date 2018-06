Kredyt hipoteczny w złotych dla pracujących za granicą

Zgodnie z Rekomendacją S, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, działające w Polsce banki mogą udzielać kredytów hipotecznych wyłącznie w walucie, w której zarabia klient.



Jeżeli zatem zarabiamy np. w euro, w Polsce możemy się ubiegać wyłącznie o kredyt hipoteczny w euro, jeżeli pensje odbieramy w dolarach - to zadłużamy się w dolarach itd. Czy kredyty we wszystkich walutach są dostępne we wszystkich bankach? O ile niektóre banki w naszym kraju oferują kredyty w najpopularniejszych obcych walutach - euro, dolarach czy funtach brytyjskich, tak osoby zarabiające np. w koronach szwedzkich mogą napotkać większy problem z dostępnością i znalezieniem odpowiedniej oferty na polskim rynku.



Na pierwszy rzut oka otrzymanie kredytu w złotych przy zarobkach w obcej walucie jest zatem niemożliwe. Istnieją jednak odstępstwa od reguły.

Współkredytobiorca na ratunek

Panaceum na obostrzenia zawarte w Rekomendacji S jest współkredytobiorca zarabiający w złotych. Jeżeli znajdzie się ktoś, kto odbiera pensje w polskiej walucie i zgodzi się wziąć na siebie rolę współkredytobiorcy, problem zostanie rozwiązany. Jednak banki mogą wymagać wkładu własnego, a jego wysokość uzależniać od tego, gdzie pracuje kredytobiorca. Najbardziej preferowane są państwa Unii Europejskiej. W takim przypadku minimalny wkład własny wynosi najczęściej 20 proc. Z kolei zarobkowanie poza UE może oznaczać wymóg 40 lub nawet 50 proc. wkładu własnego.

Warto także wiedzieć, że przy ustalaniu zdolności kredytowej klienta zarabiającego za granicą, banki są zmuszone do przyjęcia założenia 20-procentowego umocnienia złotego. Finalna suma dochodu zostanie zatem pomniejszona o taką wartość.



Po uzyskaniu kredytu w złotych klient może zgłosić się do banku w celu odłączenia współkredytobiorcy, jeżeli ten był mu potrzebny wyłącznie do otrzymania kredytu. W takim przypadku ponownie przeliczona zostanie zdolność kredytowa.

Wymagania i formalności

Większość wymagań odnośnie kredytobiorców pracujących za granicą jest taka sama jak w przypadku klientów zarabiających w złotych. Bank zwróci jednak szczególną uwagę na formę zatrudnienia. Musi ona mieć charakter stały (umowa o pracę, umowa terminowa, kontrakt itp.). Niekiedy wymagany może być nawet 12-miesięczny staż pracy na obecnym stanowisku. Warto też zawczasu przygotować dokumenty poświadczające przychody - najlepiej przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.



Należy pamiętać, że bank może udzielić kredytu hipotecznego wyłącznie na nieruchomość znajdującą się w Polsce. Wynika to z faktu, iż kredytodawca nie może ustanowić zabezpieczenia na mieszkaniu czy domu znajdującym się za granicą.



Osobną kwestią jest spłata kredytu. Zarabiając w walucie obcej i posiadając zobowiązania w złotych, nie unikniemy procesu przewalutowania i przesyłania pieniędzy z konta walutowego na złotowe. Aby zminimalizować koszty takich transakcji, warto skorzystać z usługi walutowych przekazów pieniężnych Cinkciarz.pl - https://cinkciarz.pl/przekazy-pieniezne.

Dzięki nim możemy wysłać pieniądze bezpośrednio na konto banku, w którym posiadamy kredyt. Użytkownik przesyła np. funty brytyjskie, które po atrakcyjnym dla niego kursie są wymieniane na złote i trafiają na konto odbiorcy.