Indywidualne konta składkowe - nowy system rozliczeń z ZUS od 1 stycznia 2018 r.

Obecnie płatnicy składek opłacają składki do ZUS na każde ubezpieczenie albo fundusz odrębnym przelewem, wpisując konkretny numer rachunku bankowego. Do opłacenia należnych składek płatnicy wykorzystują specjalny przelew (w formacie tzw. komunikatu 12n systemu ELIXIR w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A.). Wpłata musi zawierać poprawne dane identyfikacyjne, tj. dane zgodne z tymi, z którymi płatnik zgłosił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli nazwę albo imię i nazwisko, NIP, REGON (a w przypadku jego braku - PESEL albo dowód osobisty bądź paszport). W ten sposób składki będą opłacane tylko do 31 grudnia 2017 r. Od 1 stycznia 2018 r. dotychczasowe cztery rachunki ZUS zostaną zamknięte.

Jeden przelew na numer rachunku składkowego

Od 1 stycznia 2018 r. każdy płatnik składek na ubezpieczenia społeczne i/lub na ubezpieczenie zdrowotne będzie miał indywidualny numer rachunku składowego. Na ten rachunek płatnik składek będzie opłacał jednym przelewem wszystkie składki na:

ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),

ubezpieczenie zdrowotne,

fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych).

Płatnik składek będzie wykonywał tylko jeden przelew, łącznie na wszystkie ubezpieczenia, zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie. Będzie to "zwykły" przelew, czyli taki, jakiego używa się do opłacenia rachunków za gaz czy telefon.

Płatnicy, którzy składają dokumenty rozliczeniowe (deklaracje wraz z imiennymi raportami miesięcznymi) z więcej niż jednego zakresu numerów deklaracji, otrzymają osobne numery rachunków składkowych dla opłacania składek dla każdego zakresu. Płatnicy dwuzakresowi to przede wszystkim:

powiatowe urzędy pracy,

jednostki organizacyjne pomocy społecznej albo wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, wojskowe biura emerytalne, Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Biuro Emerytalne Służby Więziennej,

banki i inne podmioty rozliczające składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy,

płatnicy zobowiązani do sporządzenia i przekazania dokumentów rozliczeniowych za nianię.

Zatem jeśli płatnik składek składa dwa komplety dokumentów rozliczeniowych (ma dwa zakresy numerów identyfikatorów), to będzie miał nadane dwa rachunki składkowe. Oznacza to, że składki będzie opłacał za pomocą dwóch przelewów.