Jak założyć działalność gospodarczą przez Internet w 2018 r?

Aby założyć działalność gospodarczą przez Internet trzeba posiadać elektroniczny podpis - profil zaufany (eGo) lub certyfikat kwalifikowany. Uzyskanie takiego profilu oraz posługiwanie się nim jest bezpłatne i umożliwia załatwianie przez Internet wielu spraw w urzędach. Można go uzyskać od ręki, także przez Internet, posługując się w celu uwierzytelnienia danych swoim internetowym kontem bankowym.

Złożenie wniosku krok po kroku

Każdy kto posiada już profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany i posiada pełną zdolność do czynnności prawnych może złożyć wniosek na stronie internetowej firma.gov.pl lub ceidg.gov.pl.

Aby rejestracja przebiegła sprawnie dobrze jest wcześniej przemyśleć i ustalić kwestie takie jak m.in.:

nazwa firmy (musi się tu znaleźć imię i nazwisko przedsiębiorcy),

data rozpoczęcia działalności - najwcześniejszą możliwą datą jest data złożenia wniosku,

miejsce prowadzenia działalności,

kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określające rodzaj działalności,

rachunek bankowy do rozliczeń z urzędem skarbowym.

Zobacz: Jak założyć firmę

Na stronie w pierwszej kolejności należy założyć swoje konto, wpisane dane zostaną automatycznie zaciągnięte do wniosku. Następnie:

1) poprawnie wypełnić wniosek - na stronie znajduje się przewodnik, a we wniosku pytania pomocnicze,

2) podpisać wniosek - w tym celu używamy profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego,

3) wysłać wniosek.

Jeśli wszystko odbyło się poprawnie potwierdzenie złożenia wniosku przyjdzie na adres e-mail.

Złożenie wniosku przez Internet jest więc wygodne, proste a poza tym nie pociąga za sobą żadnych opłat.

Kiedy można rozpocząć działalność?

Firma zostanie wpisana do CEIDG do 1 dnia roboczego od złożenie wniosku. Wtedy można rozpocząć działalność. Dane firmy na stronie CEIDG powinny zaś pojawić się do 3 dni roboczych od złożenia wniosku.