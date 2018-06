Fundusze unijne w czerwcu 2018

Z czym się Wam kojarzy czerwiec? Z końcem roku szkolnego i wakacjami? Z początkiem kalendarzowego lata? Z początkiem urlopu?

Zanim udacie się na zasłużone wakacje lub urlop, sprawdźcie czy nie znajdziecie jeszcze dla siebie lub swojej firmy ciekawej szansy z Funduszy Europejskich. W czerwcu proponujemy aż 77 nowych możliwości ubiegania się o dotację m.in. na badania i prace rozwojowe, zdrowie, szkolenia i doradztwo, ochronę środowiska, ucyfrowienie zasobów kultury czy aktywizację społeczną i edukację.

Łącznie z tymi, które rozpoczęły się już wcześniej, to aż 211 konkursów, w tym: 52 z programów ogólnopolskich, 139 z programów regionalnych i 20 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Sprawdź aktualne konkursy! Poniżej najważniejsze informacje o wybranych.

Chcesz odnieść sukces na rynkach Ameryki Północnej? Ze wsparciem oraz pomocą ekspertów będzie to dużo prostsze! Właśnie ruszył konkurs „Polskie Mosty Technologiczne” dotyczący rynków Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz Meksyku. Projekt zakłada stworzenie oraz pomoc w ekspansji na wybranym rynku.

Grant, który możesz otrzymać (pomoc de minimis), nie może przekroczyć kwoty 200 000 euro, a w przypadku sektora transportu drogowego towarów – 100 000 euro.

Grant możesz przeznaczyć m.in. na usługi eksperckie na potrzeby budowania strategii ekspansji oraz oceny merytorycznej przygotowywanych planów ekspansji.

Jeszcze do końca czerwca przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorstw mogą wziąć udział w konkursie na badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe z tzw. szybkiej ścieżki w konkursie z Programu Inteligentny Rozwój, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To przyspieszona ocena wniosków o dotację.

Minimalne dofinansowanie, jakie można otrzymać to 5 mln zł (sam przedsiębiorca) lub 10 mln zł (konsorcja). Ważna informacja - projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa należące do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, zapraszamy do udziału w konkursie na wdrażanie innowacyjnych produktów lub usług. Dotację możecie przeznaczyć na zakup praw patentowych, know-how czy na wydatki inwestycyjne.

Jeszcze przez dwa miesiące trwają dwa konkursy dotyczące energetyki z obszaru efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. Konkursy skierowane są do przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych, podmiotów świadczących usługi publiczne oraz jst i ich jednostek organizacyjnych. Co podlega dofinansowaniu? M.in. przebudowa systemów ciepłowniczych i sieci chłodu czy budowa przyłączy i podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej.