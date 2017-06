Alior Bank wspiera innowacyjne firmy

Z unijnego budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska może otrzymać ponad 82,5 mld euro. Unijne finansowanie dla firm, głównie małych i średnich (MŚP), jest dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych (w tym Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa i Polska Wschodnia) oraz w 16 regionalnych programach operacyjnych.

W tym roku wartość dotacji dla firm, na które zostaną ogłoszone nabory, wyniesie ponad 8 mld złotych. Dotacje dla MŚP mogą dotyczyć różnych obszarów, m.in: prowadzenia i wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych, wejścia na rynki zagraniczne czy poprawy efektywności energetycznej. Środki mogą też otrzymać firmy z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Dotacje pokrywają jednak tylko część kosztów projektu lub są wypłacane jako refundacja poniesionych już wydatków, dlatego przedsiębiorcy poszukują często dodatkowego finansowania i specjalistycznego doradztwa.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Alior Bank stworzył specjalną ofertę – Pakiet Europejski, czyli zestaw produktów finansowych i usług doradczych, który zapewnia kompleksową obsługę przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi.

Pakiet Europejski daje możliwość zrealizowania inwestycji firmy przy niewielkim, zaledwie 10-proc. wkładzie własnym. Bank proponuje m.in. promesę kredytową (często wymaganą na etapie składania wniosku o dotację), kredyt nawet na 20 lat, bezpłatny audyt możliwości otrzymania środków unijnych, pomoc w przygotowaniu wniosku o dotacje oraz w rozliczeniu projektu. Dotychczas Alior Bank, w ramach u Europejskiego, udzielił około 270 promes na kwotę ponad 1 mld złotych oraz około 170 kredytów unijnych (na wkład własny) o łącznej wartości ponad 370 mln zł.

– Naszą przewagą jest nie tylko wiedza o sektorze MŚP i rozległa sieć sprzedaży. Stawiamy przede wszystkim na jakość obsługi i indywidualne podejście do klienta. Nie ograniczamy się do pomocy w uzyskaniu dotacji. Kładziemy także duży nacisk na prawidłowe rozliczenie przez klientów finansowania unijnego. Bezpłatny audyt możliwości uzyskania środków unijnych, odpowiednie przygotowanie wniosku o płatność czy końcowe rozliczenie dotacji to obszary, w których przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie wykwalifikowanych pracowników banku – mówi Maciej Surdyk, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

Informacje na temat dotacji unijnych i Pakietu Europejskiego przedsiębiorcy mogą znaleźć na stronie internetowej Alior Banku oraz na portalu Zafirmowani.pl, który jest praktycznym poradnikiem dla firm i zapewnia profesjonalne wsparcie w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej. Dostęp do pełnego zakresu treści merytorycznych portalu można uzyskać po dokonaniu rejestracji.

Ze wszystkich funkcjonalności portalu, w tym z bezpłatnej księgowości on-line, mogą natomiast korzystać klienci Alior Banku.

Alior Bank ma już bogate doświadczenie w finansowaniu innowacyjnych przedsiębiorstw, nie tylko w udzielaniu kredytów uzupełniających dotacje unijne czy popularnego Kredytu na inwestycje technologiczne. Uczestniczył także w programach gwarancyjnych realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). W zakończonym w tym roku procesie udzielania kredytów z gwarancjami oferowanymi przez BGK w ramach programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, bank sfinansował ponad 100 projektów.

W III kwartale br. Alior Bank. poszerzy swoją ofertę o kredyty z gwarancją finansowaną z Funduszu Gwarancyjnego Programu Inteligentny Rozwój. Gwarancja będzie udzielana przedsiębiorcom bezpłatnie, nawet na 20 lat, a maksymalna jej kwota wyniesie 2,5 mln euro. Firmy będą mogły zabezpieczyć do 80 proc. kapitału kredytu.

O gwarancje kredytowe będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, którzy planują zrealizować projekt inwestycyjny polegający na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych lub spełniają jedno z 15 kryteriów innowacyjności. Docelowo, środki, jakimi dysponuje BGK pozwolą na udzielenie gwarancji kredytowych na blisko 1,4 mld złotych, dzięki którym możliwe będzie wygenerowanie finansowania kredytowego dla MŚP o wartości 1,75 mld zł.

– Jesteśmy gotowi, aby kompleksowo wspierać klientów w skorzystaniu ze środków unijnych. Przeszkoliliśmy nasze kadry i uprościliśmy procedury. Prowadzimy też rozmowy z renomowanymi firmami doradczymi, z którymi chcemy wspólnie informować przedsiębiorców o dostępnych programach pomocowych i wspierać w przygotowaniu wniosku o dotację – podkreśla Aleksandra Podobińska-Durka dyrektor ds. Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych w Alior Banku.