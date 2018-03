Intuicyjny generator nazw domenowych - narzędzie przydatne dla biznesu

Coraz trudniej o atrakcyjną domenę, której nazwa trafnie odzwierciedli rodzaj prowadzonego biznesu, będzie łatwa do zapamiętania i co najważniejsze – wolna w polskim rejestrze. Ta myśl przyświecała twórcom z Hekko.pl, którzy stworzyli pierwsze w Polsce narzędzie do generowania atrakcyjnych, a przy tym - wciąż wolnych nazw domen generycznych w języku polskim, w oparciu o wyróżniki biznesowe.

reklama reklama

- Dziś, gdy wymyśla się nazwę dla nowej firmy czy projektu, pierwszym krokiem jest sprawdzenie dostępności domeny. Szczególnie z końcówką „.pl” jest problem, często rejestrowaną wyłącznie w celach spekulacyjnych, blokowaną na rok i porzucaną przed pierwszym odnowieniem – tłumaczy dr inż. Artur Pajkert z Hekko.pl, pomysłodawca Domenowego Odkrywcy. Ten stan potwierdzają dane – zgodnie z raportem CENTR, poziom odnowień w trzecim kwartale 2017 roku wyniósł zaledwie 62,22 proc.

Intuicyjny podpowiadacz polskich nazw domenowych

Z jednej strony, brak wolnych domen w rejestrze pobudza kreatywność przedsiębiorców. Z drugiej - to dość frustrujące zadanie, szczególnie gdy po każdym okrzyku „EUREKA!”, wymyślona nazwa okazuje się być zwyczajnie zajęta. Dlatego Polacy z Hekko.pl wpadli na genialny w swojej prostocie pomysł i stworzyli Domenowego Odkrywcę - system online do podpowiadania nazw domen generycznych w języku polskim. Generycznych, czyli bazujących na naturalnych słowach i niosących konkretne znaczenie. System jest bardzo przyjazny i prosty w obsłudze, oczywiście darmowy, a dzięki dostępnym kryteriom, pozwala w kilka sekund wygenerować setki nazw, pasujących do danego biznesu czy projektu.

Powiesz – takie narzędzia są już na rynku. Oczywiście, są. Ale głównie w językach obcych i dla domen niegenerycznych. - Ani polskie, ani zagraniczne tego typu mechanizmy nie są tak rozbudowane, jak Domenowy Odkrywca, dający nazwy domen dopasowanych do wartości, które chcemy, aby nasz biznes reprezentował – dodaje dr inż. Artur Pajkert. Na rynku polskim także istnieją dobre wyszukiwarki domen, jednak ta, o której dziś mowa, jest wyjątkowa – nie tylko ze względu na wysoką szybkość, ale filozofię działania. To pierwsza wyszukiwarka na rynku, która tak głęboko wspiera myślenie o domenie, jak o marce, która pozwala zastosować personalizujące wyróżniki, jak atrakcyjna cena, czas realizacji, opinie klientów, a nawet – piękno czy smak.

Jak skorzystać z Domenowego Odkrywcy?

Aby skorzystać z generatora, wystarczy wpisać interesujące słowa kluczowe – np. książki, opowiadania, bajki, komiksy – jeżeli planem jest otwarcie księgarni internetowej. Dla lepszego dopasowania propozycji, można zaznaczyć pożądane cechy, które powinna reprezentować marka lub którymi chce konkurować na rynku. W przypadku sklepu online może to być np. szerokość oferty i cena, restauracji – smak i jakość, punktu kurierskiego – szybkość i opinie, producenta kosmetyków naturalnych – wyjątkowość i piękno. Dodatkowo, można określić liczbę znaków, jakie ma mieć domena oraz wybrać, czy w nazwie mogą pojawić się myślniki.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry