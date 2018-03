Rozwój technologii a nowe możliwości dla właścicieli firm

Kiedy pomysł na biznes to za mało…

Nawet najlepsze idee, które przyświecały podczas zakładania działalności gospodarczej, mogą okazać się niewystarczające, jeśli w trakcie prowadzenia firmy zabraknie kilku ważnych elementów będących fundamentem każdego dobrze prosperującego biznesu. Z badania przeprowadzonego przez firmę Euler Hermes wynika, że w 2017 roku wzrosła liczba upadłych firm o 12% w porównaniu do roku poprzedniego. Aż 30% przedsiębiorstw upada już po roku swojej działalności, a blisko 70% - po około pięciu latach funkcjonowania na rynku. Jedną z podstawowych przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak monitoringu przepływów pieniężnych. Niekontrolowanie płatności w rezultacie doprowadza do zachwiania “cashflow” firmy, a od tego już tylko krok do jej upadku.

Przeprowadzone badania jasno wskazują, że wydłużające się terminy płatności oraz rosnące zatory płatnicze to problem wielu przedsiębiorców. Początkujący właściciele nie zdają sobie sprawy, jak ważne jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed niewypłacalnymi kontrahentami.

...warto zadbać o właściwe zaplecze firmy

Bazowym elementem każdego biznesu, który w znacznej mierze pozwala uchronić firmę przed bankructwem, jest odpowiednie prowadzenie księgowości. - Brak dobrze prowadzonych ksiąg i ewidencji oraz rozliczeń może skutkować nie tylko zachwianiem płynności finansowej firmy, ale także poważnymi problemami na gruncie prawnym - twierdzi Andrzej Lazarowicz, Prezes Zarządu w wFirma.pl platformy dedykowanej mikro- i małym przedsiębiorstwom do prowadzenia księgowości online. Postęp technologiczny na tyle mocno się rozwinął, że dla początkujących przedsiębiorców proponuje wygodne i skuteczne narzędzia, które mają za zadanie ułatwić prowadzenie firmy i zapobiec jej upadkowi. Dla mikro- i małych przedsiębiorstw najlepszą formą zarządzania i rozliczania finansów jest prowadzenie księgowości we własnym zakresie za pomocą innowacyjnych narzędzi, które będą jak dobry garnitur - odpowiednio dobrane i zapewniające komfort użytkowania.

Nowe narzędzia, które ułatwiają prowadzenie biznesu

Na przestrzeni ostatnich lat silnie rozwinęła się technologia. Dziś nikt już nie potrafi wyobrazić sobie życia bez komputera, sfery życia prywatnego i zawodowego są bowiem ściśle od niego uzależnione. Trend ten dostrzegli producenci i coraz więcej z nich oferuje swoim klientom usługi udostępniane online, czyli w technologii SaaS. Największym atutem takiego rozwiązania, w porównaniu do klasycznych programów instalacyjnych, jest pełna niezależność i możliwość korzystania bez względu na miejsce i czas użytkowania, co czyni je w pełni nowoczesnym i wygodnym w funkcjonowaniu.

Technologia chmury znalazła swoje odzwierciedlenie również w kwestii analiz finansowych firmy, oferując przedsiębiorcom programy fakturująco-sprzedażowe wyposażone w niezbędne funkcje, takie jak np. moduł CRM, który służy do zarządzania relacjami z klientami. Dodatkową zaletą tego typu oprogramowań jest również integracja z bankowością, ZUS czy urzędami skarbowymi, co umożliwia bezpośrednią wysyłkę e-deklaracji. Korzystający z programu online nie muszą martwić się o jego aktualizację lub zasoby serwerów, bowiem to dostawca oprogramowania dba o ten aspekt. Poza tym przedsiębiorca płaci jedynie za funkcje, z których korzysta, co w konsekwencji przekłada się na optymalizację kosztów oraz pełną personalizację usługi pod względem potrzeb.