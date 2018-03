Coraz więcej firm inwestuje w cloud computing

Nad Polskę nadciągają gęste chmury. To dobra prognoza zarówno dla konsumentów, jak i świata biznesu. Segment cloud computing należy do najszybciej rozwijających się obszarów rynku IT nad Wisłą. Chmura jest dziś szczególnie popularna wśród firm zajmujących się analityką internetową, jednocześnie zyskuje spore grono zwolenników wśród małych i średnich firm. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na działanie w chmurze ze względu na usprawnienie pracy.