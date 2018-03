Coraz więcej firm inwestuje w cloud computing

Najważniejsze zalety przeniesienia środowiska firmowego do chmury to zwiększenie bezpieczeństwa, obniżenie kosztów i większa mobilność danych.

Zainteresowanie szeroko pojętym „cloud computingiem” rośnie intensywnie we wszystkich sektorach gospodarki i wszystkich typach firm.

A co o chmurze myślą sami przedsiębiorcy?

Z badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli sektora MŚP wynika, że już dwie trzecie firm w Polsce korzysta z co najmniej jednego rozwiązania chmurowego. Z roku na rok wzrasta świadomość korzyści wynikających z użytkowania chmury. Machina dopiero się rozkręca, a już 77% przedsiębiorców wskazuje, że największą zaletą chmury jest łatwa komunikacja wewnątrz firmy, 74% przekonuje możliwość pracy zdalnej, a 72% ceni łatwość przechowywania danych. Prognoza jasno pokazuje, że w niedługim czasie nie tylko będzie rosła liczba przedsiębiorców wdrażających cloud computing, ale też firmy będą bardziej kompleksowo korzystały z tego usprawnienia.

Jak to się stało?

Na rynek ruszyli wszyscy ci, którym jeszcze całkiem niedawno inwestycja w chmurę wydawała się zbyt ryzykowna. Często są to klienci, którzy dołączając do drużyny cloud computing wchodzą z impetem w całe przedsięwzięcie i nadają rozmach całemu rynkowi usług opartych na chmurze. A kto się wsłucha, ten dostrzeże jasny sygnał – wzrasta zaufanie do wirtualnych rozwiązań.

Dlaczego polskie firmy inwestują w cloud computing?

Sprawny przepływ informacji dzięki chmurze

Chmura odgrywa bardzo ważną rolę w systemie przetwarzania informacji. Dzięki chmurze dane gromadzone są w jednym miejscu, a dostęp do nich można uzyskać w dowolnym miejscu i czasie. Wszystkie dokumenty można swobodnie modyfikować w czasie rzeczywistym i nadawać różne poziomy dostępu. Nie zapominajmy też o usprawnieniu komunikacji wewnątrz firmy – to nie lada gratka dla średnich i dużych firm, które od dawna próbują tkać sieć skutecznych połączeń pomiędzy pracownikami.

Chmura na straży komunikacji

Fundament każdego udanego projektu to skuteczna komunikacja z każdą osobą w firmie. O ile jest to oczywiste, to na uwagę zasługuje fakt, że coraz więcej polskich przedsiębiorców właśnie w chmurze dostrzega możliwość usprawnienia wewnątrz firmowej komunikacji. Co więcej, właściciele firm w końcu mogą pracować zdalnie z resztą swojej załogi - w tym samym czasie z każdego zakątka świata.

Oszczędności pod chmurą

Przedsiębiorcy podkreślają też, że rozwiązania chmurowe są tańsze niż skomplikowana infrastruktura IT. Doceniają to głównie małe i średnie firmy, gdzie nakłady poniesione na zbudowanie profesjonalnej infrastruktury IT są nieporównywalnie większe niż podstawowe działania w chmurze obliczeniowej.

Czego najbardziej obawiają się polscy przedsiębiorcy?

Skoro mowa o rozwiązaniach IT, nie będzie to dla nikogo zaskoczeniem, że największa obawa dotyczy możliwości utraty danych poprzez ataki zewnętrzne. Mówi o tym 36% przedstawicieli firm. Pozostali obawiają się raczej braku dostępu do informacji w przypadku braku połączenia z Internetem. Dostawcy wirtualnej chmury uspokajają jednak, że wszystko to zależy od sposobu zarządzania tożsamością użytkowników. W chmurze w prosty sposób można tworzyć systemy z różnymi poziomami dostępu i zabezpieczyć wszystkie poufne informacje.

Nad Polskę nadciągają gęste chmury

Z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że chmura już na stałe wpisała się w biznesową rzeczywistość. Ułatwia ona przepływ informacji, komunikację wewnątrz firmy, pozwala na pracę zdalną i co ważne, jest tańsza i bezpieczniejsza niż profesjonalna infrastruktura IT.

Świat powoli chowa się za chmurą. Zarówno świat biznesu, jak i konsumentów. Rynek cloud computing w Polsce wyraźnie nabiera rozpędu. Oznacza to, że chmura to jeden z motorów napędowych krajowego rynku IT i z pewnością obszar, w którym dostawcy mogą swobodnie szukać możliwości rozwoju.

