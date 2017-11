Cloud computing - praktyczne korzyści dla przedsiębiorców

Bez zanudzania encyklopedycznymi definicjami chmura to model składowania danych, w którym przechowywane są one na serwerach. To wygodne rozwiązanie, które umożliwia dostęp do dokumentów z każdego urządzenia w niemal każdym zakątku świata. Dysk w chmurze to nowa jakość zarządzania dla wymagających, którzy chcą elastycznie dopasować swoje środowisko do rosnących potrzeb biznesowych.

Cloud computing to rozwiązanie dedykowane dla świadomych klientów biznesowych, którzy znają koszty awarii stacjonarnych maszyn i niedostępności systemów. Potrafią przewidywać i pragną wybierać najlepsze dostępne na rynku rozwiązania. Chmura jest zatem dla każdego, kto ma potrzebę pewności zasobów, kontroli i wysokiej efektywności.

Dlaczego firmy decydują się na działanie w chmurze obliczeniowej?

Już 67% małych i średnich firm w Polsce przeniosło się do chmury obliczeniowej. Zainteresowanie firm usługami chmurowymi z roku na rok wzrasta z kilku ważnych powodów. Przede wszystkim, przedsiębiorcy mają coraz większą świadomość korzyści, jakie wynikają z użytkowania chmury. Co więcej, wszyscy zgodnie wskazali cztery obszary, które są dla nich kluczowe przy wyborze odpowiedniego serwera, są to: bezpieczeństwo, oszczędność, mobilność i łatwość użytkowania.

Bezpieczeństwo

W chmurze wszystkie dane gromadzone są na zewnętrznych serwerach, dlatego ich bezpieczeństwo nie zależy od tego, co stanie się z komputerem. Dysk chmurowy to doskonały sposób na przechowywanie kopii zapasowych w przypadku, gdy następuje awaria i dane znikają z serwera.

Oszczędność

Usługi chmurowe są w większości darmowe w swojej podstawowej wersji. Przy korzystaniu z serwerów o większej pojemności dyskowej lub transferu danych miesięczny koszt to około 200-300 zł. Oznacza to nic innego jak podwójne oszczędności: z jednej strony ogranicza się wydatki na dział informatyczny, zmniejsza koszty zakupu prądu, klimatyzacji, z drugiej strony nie ponosi się opłat związanych z przechowywaniem danych na dysku twardym komputera.

Mobilność

Chmura to niemal natychmiastowy dostęp do wszelkiego rodzaju dokumentacji oraz aplikacji za pośrednictwem łącza internetowego z każdego miejsca na świecie.

Łatwość użytkowania

Prosty w obsłudze panel zarządzania to jeden z priorytetów, który wskazali przedsiębiorcy, decydując się na rozwiązania chmurowe. Dzięki chmurze można w dosłownie kilka minut udostępnić ogromne ilości zasobów.

Podsumowując, przechowywanie danych w chmurze obliczeniowej może okazać się rozsądnym, praktycznym i co najważniejsze opłacalnym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorcy, któremu zależy na usprawnieniu i zautomatyzowaniu swojego biznesu.