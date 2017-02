Małe firmy a cyfrowa transformacja

Na całym świecie przedsiębiorcy coraz lepiej rozumieją, że cyfrowa transformacja i najnowsze rozwiązania technologiczne są przyszłością skutecznego prowadzenia biznesu. Analitycy firmy Gartner wyliczyli, że do 2019 roku globalne wydatki na ten cel osiągną poziom 201 mld dolarów (w 2015 roku było to 149,9 mld dolarów), a w 83% firm rozwiązania technologiczne staną się fundamentem modelu biznesowego. Polskie przedsiębiorstwa również dostrzegają potencjał ukryty w nowoczesnych technologiach. 80% podmiotów z sektora MMŚP zgadza się ze stwierdzeniem, że inwestowanie w cyfrową transformację i narzędzia IT poprawia skuteczność prowadzenia biznesu, a 57% przyznaje, że cyfryzacja jest skutecznym rozwiązaniem przy tworzeniu nowych źródeł przychodu.

Polski mały biznes w cyfrowym otoczeniu

Polscy przedsiębiorcy doskonale wiedzą, jakie korzyści płyną ze stosowania nowoczesnych technologii w biznesie, ale, niestety, nie zawsze przekłada się to na rzeczywiste działania, mające dokonać w firmie cyfrowej rewolucji. Niski poziom wdrożenia technologii cyfrowych potwierdza ranking Digital Economy and Society Index (DESI), według którego, pod względem ucyfrowienia gospodarki, Polska plasuje się niemal na końcu wśród wszystkich krajów Unii Europejskie, wyprzedzając jedynie Łotwę, Rumunię i Węgry. Również raport przygotowany przez Laboratorium Gospodarki Cyfrowej DELab Uniwersytetu Warszawskiego potwierdza, że małe przedsiębiorstwa i mikrofirmy nie wykorzystują na zadowalającym poziomie potencjału technologii cyfrowych, aby rozwijać swoją działalność biznesową. Problem pojawia się już na podstawowym poziomie, czyli na etapie dostępu do Internetu. Chociaż według danych GUS 92,5% małych firm w naszym kraju korzysta z sieci, 46% z nich posiada wolne łącza szerokopasmowe o prędkości do 10 Mb/s.

– Częste wykorzystywanie przez biznes wolnych łączy internetowych może zaskakiwać, ponieważ ceny dostępu do szybkiej sieci są w Polsce bardzo konkurencyjne w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Niestety, często jest to skutek braku świadomości przedsiębiorców i ich nieodpowiedniej wiedzy na ten temat – zauważa Mariusz Kasprzak, B2B Product Manager z UPC Biznes. – Łącze o szybkości do 40 Mb/s kosztuje miesięcznie około 52 zł, do 300 Mb/s – około 185 zł miesięcznie. Do tego tacy usługodawcy, jak nasza firma, dostarczają również dodatkowe usługi w pakiecie, np. cloud computing, oprogramowanie antywirusowe czy też rozwiązania w chmurze jak Office 365, wirtualne dyski, poczta elektroniczna itd., co jeszcze obniża miesięczny koszt w stosunku do zakupu tego rodzaju usług osobno – podkreśla Mariusz Kasprzak.

Jak Internet zmienia działalność biznesową?

Bez wątpienia Internet wpłynął na funkcjonowanie nawet najmniejszych firm na rynku. O ile jeszcze kilkanaście lat temu bycie online przedsiębiorstwa postrzegano przede wszystkim w kontekście nowego sposobu dotarcia do klienta, a niekiedy również dotarcia do nowych rynków, o tyle obecnie potencjał globalnej sieci jest wykorzystywany również w innych obszarach działalności (np. oferuje się w ten sposób nowe usługi, efektywniej współpracuje się z kontrahentami, obniża koszty transakcji). Coraz częściej wykorzystanie Internetu oraz nowych technologii wiąże się również z transformacją procesów biznesowych, a nawet z modyfikacją sposobu funkcjonowania firm.

Cyfryzacja i bycie online, a w ostatnich latach również wprowadzenie na rynek technologii mobilnej, otworzyły nowe możliwości przed przedsiębiorcami, niezależnie od wielkości ich firm. Internet umożliwił szybki przepływ informacji, wyeliminował konieczność osobistego spotykania się z klientem, ułatwił docieranie do wybranej grupy docelowej i działania marketingowe. Rozwiązania technologiczne i usługi realizowane online podniosły efektywność pracy i zwiększyły mobilność pracowników, zapewniając im jednocześnie nieograniczony dostęp do danych firmowych, bez względu na to, gdzie się znajdują.

Technologie cyfrowe stają się kluczowe dla budowania przewagi konkurencyjnej, zdobywania nowych klientów, mają też duży udział w tworzeniu nowych modeli biznesowych nawet najmniejszych firm. Są one również szansą dla drobnych przedsiębiorców, którzy pragną skutecznie walczyć o klientów z dużymi podmiotami gospodarczymi.