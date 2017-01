Praktyczne piękno

Design przemysłowy to dziedzina projektowania, która skupia się na przedmiotach codziennego użytku takich jak długopisy, krzesła czy urządzenia elektroniczne. Z racji „zwyczajności” przedmioty te, często bywają niedoceniane. Jednak coraz więcej osób zwraca uwagę nie tylko na to, czy przedmiot działa jak należy, ale też czy jest ładny i wygodny. Korzystanie z dobrze zaprojektowanej rzeczy sprawia przyjemność. Co ciekawe badania psychologiczne pokazują, że dobrze zaprojektowane urządzenie ułatwiają wykonywanie trudnych zadań nie ze względu na swoje funkcje, ale też redukuje poziom stresu wywołany ewentualną usterką. Jeden z najbardziej znanych badaczy wzornictwa przemysłowego Dieter Rams stworzył listę cech, jakie wykazywać musi projekt, by móc uznać go za udany. Pierwsze dwie z nich to:

INNOWACYJNOŚĆ – według Ramsa projekt musi wykorzystywać nowe technologie, ale w sposób przydatny ludziom. To bardzo częsty problem nowych wynalazków — mało kto wie, jak ich używać i do czego służą. Dobry projekt to taki, który jest nie tylko wypełniony nowoczesnymi rozwiązaniami, ale też jest łatwy w obsłudze. Dobrym przykładem jest komputer HP EliteBook Folio G1. Ten niezwykły laptop został stworzony tak, by wspomóc codzienną pracę najnowocześniejszymi technologiami. Dzięki dotykowej matrycy o przekątnej 12,5 cala, obsługa urządzenia jest bardzo intuicyjna. Gratką dla miłośników komputerowego bezpieczeństwa jest system Windows Hello, który rozpoznaje twarz osoby uprawnionej do przeglądania zawartości laptopa. Ponadto komputer wyposażony został w HP SURE Star with Dynamic Protection, pierwszy na rynku system monitorujący i korygujący błędy BIOS w czasie rzeczywistym.

Zachwycający design – to właśnie ta cecha często odróżnia prawdziwe „perełki” wzornictwa od poprawnych projektów. Użytkownikom coraz częściej zależy nie tylko na tym, żeby komputer wykonał zadaną pracę, ale też by efektownie wyglądał. Co więcej estetyczne urządzenie podnosi poziom pewności siebie użytkownika, który wie, że z takim elektronicznym wsparciem podoła każdemu zadaniu. Laptop HP Spectre Pro 13 G1 to urządzenie, które zostało stworzone z myślą o prawdziwych estetach.

Ten wykonany w kolorach czerni i miedzi laptop wyposażony został w ekran o rozdzielczości FullHD i system audio Bang&Olufsen. Ponadto urządzenie oparte zostało na procesorze IntelCore i5 lub i7 szóstej generacji, dzięki czemu gwarantuje najwyższą szybkość i efektywność działania.Ciekawym dodatkiem jest pełnowymiarowa podświetlana klawiatura i duży szklany touchpad, które dają dużo miejsca na gesty i precyzyjną nawigację.