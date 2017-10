Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która wykonuje działalność gospodarczą we własnym imieniu.

Działalność gospodarcza może być wykonywana:

reklama reklama

- indywidualnie przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną,

- przez przedsiębiorców w ramach spółki cywilnej,

albo w formie następujących spółek handlowych:

- spółki jawnej,

- spółki partnerskiej,

- spółki komandytowej,

- spółki komandytowo – akcyjnej,

- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz

- spółki akcyjnej.

Działalność gospodarcza może być wykonywana od dnia złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi), albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (w przypadku pozostałych przedsiębiorców). Spółka kapitałowa w organizacji może jednak rozpocząć działalność gospodarczą jeszcze przed uzyskaniem wpisu do rejestru. Ponadto, podejmowanie i wykonywanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej (tzw. działalności reglamentowanych) wiąże się dodatkowo z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji, zezwolenia, zgody, licencji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Polecamy: E-wydanie Dziennika Gazety Prawnej

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców

Osoby zagraniczne co do zasady mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce wyłącznie w formie spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Mogą też przystępować do takich spółek i nabywać w nich udziały lub akcje.

Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą natomiast wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy, to znaczy mogą także działać jako indywidualni przedsiębiorcy, lub w ramach spółki cywilnej przedsiębiorców, w formie spółki jawnej lub spółki partnerskiej. Dotyczy to także niektórych innych osób zagranicznych, na przykład: osób posiadających zezwolenie na pobyt stały, osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, osób posiadających status uchodźcy, osób posiadających zezwolenie na zamieszkanie na pobyt czasowy i pozostających w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub osób posiadających ważną Kartę Polaka.

Zobacz serwis: Prawo dla firm