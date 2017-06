Wideokonferencje: nowoczesna komunikacja dla firm i organizacji każdej wielkości

Tradycyjne narzędzia do komunikacji – telefon i e-mail – często już nie wystarczają. Trudno przekazać w nich szybko wszystkie informacje, a także poznać reakcje rozmówców bądź korespondentów. Z kolei spotkania twarzą w twarz wymagają dużych nakładów czasu oraz niemałych wydatków na transport. A czasami, jeśli komunikujemy się z osobami z innych miast lub krajów, są po prostu niemożliwe do przeprowadzenia.

Z pomocą przychodzą profesjonalne technologie do współpracy wideokonferencyjnej i komunikacji unifikowanej (Unified Communications), łączącej w sobie połączenia głosowe, pocztę elektroniczną, komunikatory internetowe, serwisy społecznościowe i wideokonferencje. Technologie te stanowią kombinację sprzętu – takiego jak kamery, mikrofony, telefony konferencyjne, ekrany – oraz oprogramowania i usług w chmurze. Zapewniają skuteczną, wygodną, bezpieczną i ekonomiczną komunikację wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Co ważne: są dostępne w różnych wariantach, modelach i konfiguracjach. Dzięki temu mogą korzystać z nich nawet kilkuosobowe przedsiębiorstwa. Wideokonferencje, kiedyś będące luksusem dostępnym tylko dla zamożnych organizacji, dzisiaj stają się narzędziami również dla sektora małych i średnich firm.

Korzyści

Efekty wdrożeń narzędzi wideokonferencyjnych dla biznesu nie powinny być postrzegane wyłącznie w kategorii wydatków na IT, a pomiar korzyści wynikających z ich stosowania nie może uwzględniać tylko oszczędności kosztów. Wdrożenie całościowej strategii komunikacji wideo lub komunikacji zunifikowanej stanowi wsparcie całej organizacji. Dzięki niej można osiągnąć wzrost wydajności pracowników, zoptymalizować przebieg procesów rekrutacyjnych, zapobiegać odpływaniu utalentowanych pracowników, przyspieszać czas wprowadzania produktów na rynek, a także zapewniać zorganizowany przebieg współpracy z klientami i partnerami.

Ważnym aspektem tych rozwiązań jest przepływ informacji i pomysłów. Skracanie dystansu między ludźmi sprawia, że pracują oni szybciej i wydajniej. Dzięki temu firmy i organizacje mogą zredefiniować to, jak wygląda miejsce pracy i czerpać korzyści wynikające z takiej zmiany. Komunikacja wideo umożliwia wygodną i wydajną pracę zdalną z dowolnego miejsca – taki model pracy zyskuje obecnie na popularności. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej na zlecenie firmy Polycom, 62 proc. pracowników z całego świata korzysta z elastycznych praktyk pracy. 98 proc. respondentów twierdzi, że możliwość pracy w dowolnym miejscu ma pozytywny wpływ na produktywność, a aż 62 proc. ankietowanych chce mieć dostęp do technologii współpracy, które umożliwiałyby im kontakt ze współpracownikami. 92 proc. respondentów jest zdania, że technologia współpracy wideo przyczynia się do poprawy wzajemnych relacji i usprawnia pracę zespołową.

Technologie

Firma Polycom oferuje szeroką gamę rozwiązań sprzętowych, w tym kamer, ekranów, mikrofonów, głośników i infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania i usług, umożliwiających firmom i instytucjom wdrożenie u siebie technologii do wideokonferencji i komunikacji zunifikowanej. Rozwiązania Polycom oferują pełną integrację z technologiami komunikacyjnymi firmy Microsoft, w tym z popularną aplikacją Skype for Business. Są skalowalne, dzięki czemu mogą być wdrażane w organizacjach z różnych sektorów i o różnej wielkości. Ze stosowania technologii wideokonferencyjnych i Unified Communication mogą czerpać korzyści sektory takie jak bankowość, finanse, handel detaliczny, administracja publiczna, sektor obronny, edukacja, służba zdrowia, rolnictwo, i produkcyjny.

